Nicolas Cage megint csinált egy filmet

Az Oscar-díjas színész az idén hét filmmel ajándékozza meg a rajongóit. Közülük az egyiknek az a címe, hogy Bosszú szeretetből.

Nicolas Cage mára fáradságos, kitartó munkával elérte, hogy inkább viccként gondoljunk rá, semmint érdemes színészként. Hébe-hóba még becsúszik nála egy-egy említésre méltó alakítás – legutóbb Oliver Stone Snowden-filmjében –, de ezek száma évtizedről évtizedre apad, és immár az az anomália, ha nem önmaga fáradt paródiájaként bohóckodik valahol.

A Bosszú szeretetből (Vengeance: A Love Story) címet viselő thriller az előzetes alapján aligha vonul majd be Nicolas Cage dicsőséges visszatéréseként a filmtörténetbe. Megcsömörlött nyomozót játszik, aki saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást, miután a dörzsölt ügyvéd (Don Johnson) felmentet pár pszichopata nemi erőszakolót. Hamarosan jön a Bruce Willis-féle Bosszúvágy-remake is, úgy tűnik, új erőre kapnak az önbíráskodók Hollywoodban.

A Joyce Carol Oates regénye alapján (az ő könyvéből adaptálták az idei Cannes legszexibb filmjét is) készült film fajsúlyosnak próbálja beállítani magát, de nem úgy tűnik, hogy érdemi mondanivalója volna a témában. Mindenki tipikusan viselkedik, a női áldozatok sikoltoznak, a szemétláda elkövetők gonoszul cukkolnak, a zsaru eltökélten billenti helyre az amerikai rendszert. Úgy volt, hogy a rendezői székbe is Nicolas Cage ül majd, aztán mégis a Féktelen harag egyik kaszkadőr-koordinátorára testálta a rendezői feladatot.

A színész legutóbb azzal került a hírekbe, hogy kazah népviseletben fotózkodott az ország diktátorával, illetve, hogy visszaszolgáltatott egy lopott dinókoponyát a mongoloknak. Mintha szándékosan arra játszana rá, hogy még véletlenül se tudjuk komolyan venni. Nyakra-főre gyártja a kétes minőségű B-filmjeit, amik gyakran messziről elkerülik a mozikat, és a videótékák alsó polcán kötnének ki, ha lennének még videótékák. Mindez óriási munkabírással párosul, az IMDb nem kevesebb, mint hét darab 2017-es projektet sorol fel.

Saját bevallása szerint imád dolgozni, nem is bír megülni a fenekén. Egy 2016-os interjúban arra a kérdésre, mely azt firtatta, nem megy-e a színvonal rovására a futószalagon gyártás, Cage tanulságos magyarázattal szolgált: „Egy ideje elhatároztam, hogy annyit fogok dolgozni, amennyit Hollywood aranykorában, a régi stúdiórendszerben dolgoztak a színészek. Pályájuk végére akár 150 film is összegyűlhetett a filmográfiájukon. Michael Caine is ilyen.” (Caine-nek amúgy már 163 kreditje van az IMDb-n)

Jó úton halad afelé, hogy ő legyen az eleve DVD-re szánt filmek Michael Caine-je, nem is tehetek mást, sok sikert kívánok nagyratörő céljai eléréséhez. A Bosszú szeretetből-t a magam részéről kihagyom – jobb szeretem a túljátszott marhaságait, mint a komolykodó B-filmjeit –, de aki kíváncsi lett, az az HBO2-n már meg is tekintheti az önjelölt igazságosztós thrillert.