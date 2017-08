Egy másik kosztümös románcért Oscart kapott, ebben inkább vetkőzik Alicia Vikander.

Eddig ártalmatlan kosztümös románcnak tűnt a Tulipánláz, amelyben egy gazdag, idős emberhez hozzáadott árva lány beleszeret egy szegény, fiatal festőbe, és a virágpiacon kezdenek spekulálni a hirtelen egekbe szökő tulipánárakkal, hogy megszökhessenek együtt. Mostanra mégis legendássá vált a film, mert a The Weinstein Company három éve rejtegeti a nézők elől, ami már csak azért is szokatlan, mert a színészek névsorától bárki vigyázzba vágná magát: a főszerepeket Alicia Vikander, Dane DeHaan és Christoph Waltz játssza, nekik asszisztál Judi Dench, Zach Galifianakis, Jack O’Connell, Cara Delevingne és Tom Hollander.

Már a születésénél elátkozottnak tűnt a film, a Szerelmes Shakespeare rendezője, John Madden épp belevágott volna a forgatásba Jude Law-val és Keira Knightley-val 2004-ben, amikor az angol kormány megszüntetett egy adókedvezményt, a költségvetés az egekbe szökött, a filmet törölték. Végül a Weinstein fivérek leheltek bele életet, le is forgatták tíz évvel később, és a szerencse is a kezükre játszott: Alicia Vikanderből időközben filmsztár lett, még Oscart is nyert egy másik kosztümös filmmel, A dán lány-nyal (amit a Tulipánláz után forgatott le) tavaly februárban. Mégis újra és újra eltolták a Tulipánláz bemutatóját.

A sorozatos lemondások kapcsán két teória terjed: vagy annyira rossz a film, hogy inkább dugdossák a nézők elől, vagy annyira nincs pénze az évek óta küszködő The Weinstein Company-nek, hogy nem tudnák megfelelően reklámozni.

Utóbbi a valószínűbb – az a pár szerencsés kritikus, akiknek még 2015-ben levetítették a filmet, azt mondja, szimplán csak egy felejthető moziról van szó –, talán ezért is folyamodtak a mindig nyerő megoldáshoz, hogy szexszel adják el a filmet.

A Tulipánláz új, piros karikás előzetesét szinte végigpucérkodja Alicia Vikander, a hangulat olyan feszült, mintha erotikus thrillerbe csöppentünk volna. Ami már csak azért is ironikus, mert eredetileg Oscar-esélyesnek tartották a filmet, az őszi szezonban akarták bemutatni, de úgy tűnik, feladták a presztízsfilmes látszatot, és egy őszintébb stratégiával próbálkoznak: lehet, hogy nem ez a film fogja megváltoztatni a néző életét, de legalább jó pár forró szeretkezést láthat Dane DeHaan és Alicia Vikander között, ha jegyet vált rá – sugallja a trailer, mi pedig szeptember 28-tól ellenőrizhetjük a magyar mozikban, hogy igazat mondott-e.

Amúgy Vikander nevéhez fűződik az utóbbi idők legötletesebb filmes pucérkodása: amikor az Ex Machina című 2014-es sci-fiben magára öltötte egy másik nő testét. Ezt a jelenetet az alábbi videóban meg is nézheti.