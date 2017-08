A Thor 3 rendezője is felfigyelt a magyarok zsenialitására

A Thor: Ragnarök-nek az eddigi előzetesei is zseniálisak voltak, de ez most valami egészen más. Néhány magyar filmrajongó pár faággal, plüsskutyával és rengeteg kartonpapírral és kreativitással olyan svédelt trailert készített hozzá, hogy arra még a film rendezője is felfigyelt. A svédelést Michel Gondry tette népszerűvé a Tekerd vissza, haver! című filmjével, amelyben Jack Blackék egy tékában véletlenül letörlik a videokazettákról a filmeket, ezért barkácsmódszerekkel újraforgatják mindet a Szellemirtók-tól a Robotzsaru-ig.

A szombathelyi csapat már évek óta készít svédelt előzeteseket hollywoodi blockbusterekhez, A galaxis őrzői, A Hobbit: Smaug pusztasága és a Star Wars: Az ébredő Erő után most a Thor: Ragnarök került sorra. A szombathelyi Hulk hol négyszögletes kartondobozban, hol marveles pólóban, de mindig zöldre festett arccal közlekedik, óriásfarkas helyett plüsskutyák támadnak rá, a halálistennő koronáját csálé faágak alkotják, és ha repül a föld felett, akkor létrára áll.

Michel Gondry filmje a fantázia diadalát és az emberi kreativitást ünnepelte, és valószínűleg ez ragadta meg Ákosék alkotásában Taika Waititit is, aki elismerően nyilatkozott a magyar Thor-trailerről a Twitteren. „Még egy érv amellett, hogy egész király állatok az emberek!” – ezzel a megjegyzéssel posztolta a trailert, ami már keresztülsöpört a nemzetközi filmes sajtón, azzal a videóval együtt, amelyben egymás mellett nézhetjük meg az eredeti és a svédelt előzetest.

Ha szeretne további előzeteseket nézni Varga Ákoséktól, azt a Youtube-csatornájukon megteheti. A Thor: Ragnarök-öt pedig november 2-től láthatja a mozikban.