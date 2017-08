A békés humoristából előtört a kegyetlen skinhead

Vince Vaughn eddig főleg vígjátékokban adta a szerethető mackót, most viszont egy kopaszra borotvált sittest játszik. Házassága tönkrement, a munkájának lőttek, kiöregedett bokszolóként inkább bűnözésre adja a fejét. De drogfutárként sem ível magasra a karrierje, hamar börtönben találja magát, ahol az ellenlábasai betörik, és újra meg újra kikényszerítik belőle a vadállatot.

Nyomasztó a Brawl in Cell Block 99 előzetese: arra az ütemre vágták, ahogy Vaugh módszeresen szétüt egy autót. Nem törik be az ablak az első pöckölésre, a hollywoodi filmekkel ellentétben itt jó párszor oda kell csapni. Már ez is sokat mond a filmről: azt sugallja, hogy az erőszak mechanikussá válik, az ember pedig lélektelenné, és ehhez meg sem kellett szólalni, csak nyomasztó monotonitással ismételni egy mozdulatsort.

A filmet S. Craigh Zahler rendezte, aki a Csontok és skalpok-kal már jelezte, hogy kenyere az abszurd, jó ritmusban tudja robbantani az erőszakot, és nem fél a feje tetejére állítani műfajokat. Most a börtöndrámával próbálkozhat meg Vaughn, Udo Kier és a Dexter-es Jennifer Carpenter segítségével, de a börtönigazgatót játszó Don Johnsont is megnyerte a filmhez, akit legtöbben tévézsaruként ismernek (a Miami Vice-ból és a Nash Bridges-ből), de mostanában előszeretettel adja nevét brutális B-filmekhez: mi legutóbb a Cold In July című bűnös élvezetben rajongtunk érte.

A Brawl in Cell Block 99 világpremierje szeptember 2-án lesz a velencei filmfesztiválon, október 6-tól pedig már az amerikai mozik is játsszák. S. Craig Zahlerrel készült interjúnkat, melyben a western haláláról és a Kurt Russell szájában megforgatott tomahawkról is csevegtünk, itt olvashatja. Udo Kier pedig itt mesélt nekünk pazar sztorikat.