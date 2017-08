Joaquin Phoenix kalapáccsal veri szét a pedofilokat

Senki nem lepődött meg jobban Joaquin Phoenixnél, hogy a cannes-i zsűri idén neki ítélte a legjobb férfi színész díját. Zavarban volt, mikor átvette, még a Converse cipőjére is rámutatott, hogy nem készült az alkalomra. Talán azért nem számított az elismerésre, mert félkész állapotban vetítették a You Were Never Really Here-t, talán azért, mert láttuk már megcsillanni az őrületet a szemében, és nem gondolta, hogy épp egy impresszionista bosszúthrillerért és egy meggyötört exkatona szerepéért fog díjat kapni.

Bár Lynne Ramsay (Beszélnünk kell Kevinről) filmjének továbbra sincs hivatalos bemutatódátuma, így arról sem tudunk, hogy valaki elhozná Magyarországra, de az első előzetesben most megnézhetjük, mivel nyűgözte le Joaquin Phoenix a zsűrit. Újdonságot tényleg nem itt fogunk látni tőle, mégis meggyőző az alakítása: ő már zsigerből hozza a leélt és zilált lelkű férfiakat.

A filmben meghízott, de keménykötésű végrehajtóként küldik rá a pedofilokra, akik elrabolták egy politikus lányát, Phoenix pedig bulldózerként masíroz feléjük egy műszaki kisboltban vásárolt kalapáccsal. A trailer tele van emlékezetes képekkel, amiket nem tudunk kiverni a fejünkből: a tükör előtt légbokszoló Phoenix, a meglepett arca, ahogy szemébe fröccsen a vér, a csendre intő lány, akit addig passzív áldozatnak hittünk. A feszültséget tovább fokozza a dühödten pulzáló elektronikus zene, amit a Radiohead gitárosa és billentyűse, Jonny Greenwood jegyez.

A You Were Never Really Here forgatókönyvét is díjazták Cannes-ban (az Egy szent szarvas meggyilkolásá-éval együtt), amin tudósítónk akkor meglepődött: „a You Were Never Really Here kicsit úgy hatott, mintha nem is lett volna forgatókönyve, így felettébb meglepő az elismerés. Egy fokkal érthetőbb Joaquin Phoenix legjobb színészi trófeája ugyanezért a filmért” – írtuk a cannes-i beszámolónkban.

Ramsay a díjosztó utáni sajtótájékoztatón elárulta, hogy nem készült el a forgatókönyvvel a forgatásig, mert két hónap alatt kellett előkészíteni a filmet, hogy igazodjanak a színész sűrű naptárához, így sok mindent a helyszínen improvizáltak, de a színészeknek tetszett, hogy a hollywoodi menetrendnél kötetlenebbül dolgozhatnak.