Tarantino kedvence csinálta meg az év legőrültebb agymenését

Véres leszámolások, őrült csonkolások és egy halhatatlan szamuráj – nagyjából ezt kínálja Miike Takashi új filmje. Takashi sosem volt szívbajos, az ő filmjeiben mindig úgy fröcsköl a vér, hogy az egyszerre vicces és sokkoló. A Meghallgatás-ról vagy az Ichi the Killer-ről ismert japán rendező az abszurd erőszak nagymestere, munkáit Tarantino is szereti, aki elnevezte az ultrabrutális, bőr alá kúszó filmek keresztapjának, és a nálunk is vetített, Sukiyaki Western Django című westernjébe még be is ugrott egy jelenet erejéig.

A Blade of the Immortal-ban egy árva lány keresi fel Manjit, a legendás szamurájt, hogy segítsen megbosszulni a szülei halálát. Manji képtelen meghalni, mert teste automatikusan meggyógyul: ha levágják a karját, az elrepült végtag hamar visszavarrja magát. Csak akkor oldódik fel az átok, ha elég gonosz embert öl meg: erre nyújt lehetőséget a kislány küldetése, aki mellé elszegődik testőrnek.

A trailer szerint ez a rendező 100. filmje (az IMDb szerint a százegyedik, de abba több tévésorozatot is beleszámoltak), de nem mutatkoznak rajta a fáradtság jelei. A cannes-i kritikák szerint az évente három-négy filmet is forgató Takashi jobb formában van, mint valaha, a Blade of the Immortal pedig stílusosabb, mint az idei hollywoodi akciófilm-termés együttvéve. Az amerikai közönség november 3-tól nézheti meg, hogyan fakaszt groteszk humort Takashi az öldöklésből, a magyar pedig remélheti, hogy talán DVD-n eljut hozzá ez a rendhagyó szamurájfilm.