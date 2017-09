Ballonkabátos verőemberek és rejtélyes prostituáltak a Budapest Noirban

Sokat kellett rá várni, de végre nekünk is van egy noirunk, amelyben elnyűhetetlen újságírók, ballonkabátos verőemberek és rejtélyes prostituáltak keverednek brutális gyilkossági ügyekbe, a cigarettafüstöt vágni lehet a lokálban, és méteresre nyúlnak az árnyékok a macskaköves flaszteren. A Budapest Noir új, hosszú előzetesét először az Origo Filmklubon láthatja, és sok mindent megtudhat belőle az ősz egyik legjobban várt filmjéről. Intenzív és hangulatos filmélményre számítunk: Kolovratnik Krisztián magyar Humphrey Bogartnak született, Dobó Kata nagyhatalmú madamjának titok ül a szemében, Kulka János mérgesen üti félre a viszkit, Kováts Adél pedig ököllel vág az arcába.

Az első, szintén a Filmklubon debütált kedvcsináló előzetes még inkább a hangulatot festette fel, az újból a történet is kibontakozik. A bűnügyi újságíró egy meggyilkolt prostituált ügyében nyomoz, ebben segítségére fotóriporter barátnője van, akit Tenki Réka alakít a regénybeli másánál nagyobb elánnal és határozottsággal. Gordon (Kolovratnik Krisztián) persze így is a lazát játssza. Amikor azt kérdezi a nő, hiányzott-e neki, csak annyit felel cinikusan: „Nehéz jó fotóst találni”.

A trailerből Kolovratnik épp annak a magyar Humphrey Bogartnak tűnik, akinek várjuk: kicsit mintha mindig fáradt lenne, de letörhetetlenül nyomoz, és mindenre van egy frappáns megjegyzése. Látjuk a falakat is, amelyekbe beleütközik: Mucsi Zoltánhoz, a pletykarovatos Vogelhez fordul információért, de csak egy gúnymosolyt kap cserébe, a főnöke, Gáspár Tibor azzal lombozza le, hogy ha nem brutálisan gyilkolták meg a lányt, akkor nincs hírértéke az ügynek, Anger Zsolt pedig nem túl finom eszközökkel próbálja lebeszélni a nyomozásról a gyilkossági csoport vezetőjeként.

Dobó Kata nagyhatalmú madamként lép színre a bordélyházban, Törőcsik Franciska rejtélyes prostituáltként csábít, Thuróczy Szabolcs padlásszobában dolgozó művészként segíti információval a nyomozást. Kolovratnik útja a bordélyházba vezet, arra kíváncsi, ki készít pornográf fotográfiákat a fővárosban, talán ott rejlik a megoldás a gyilkossági ügyre. Az előzetesből még az is kiderül, hogy Kulka János nagyon elrontott valamit, az első pillanatokban még úriasan rendel egy kör pezsgőt a bárban, a végén viszont már a magából kivetkőző Kováts Adél csap ököllel az arcába.

A trailer tele van intenzív képekkel, ballonkabátos vonulással, kávéházi pofonváltással, sikátori verekedéssel. A harmincas évek Budapestjén a detektívmunkának még az olyan banális pillanatai is érdekesebbnek tűnnek, mint amikor hősünk a kisföldalattin zötykölődik (lehet, hogy ott éri a megvilágosodás), vagy a macskaköves utcán sétál: előtte füst, mögötte árnyék.

A Budapest Noir végleges plakátja is nálunk látható először. Ez is megvillantja a zsáner legfontosabb stíluselemeit, de itt már Tenki Réka arca is kirajzolódik a cím vérvörös betűiben: talán fontosabb szerepe lesz a történetben, mint várnánk.

A Budapest Noir-t november 2-től vetítik a mozik.