Ez a skandináv krimi szétgyalulja az idegeinket

Eddig is paráztatónak ígérkezett a Hóember, de a skandináv krimi új előzetese láttán még tovább nőttek az elvárásaink. A fagyos tájról, a bűnöző és a rendőr között zajló macska-egér játékról Christopher Nolan Álmatlanság-a is az eszünkbe juthat, és az új trailerben pont azt látjuk, ahogyan a sorozatgyilkos a tapasztalt nyomozóval, Harry Hole-lal játszmázik. Előbb bejelenti egy nő eltűnését, de csak azután öli meg, hogy a rendőrség kimegy hozzá és életben találja. Mint a legtöbb sorozatgyilkos, a havazáson felizguló és a tetthelyeken hóembert építő ember is azt akarja demonstrálni, mennyivel okosabb a rendőröknél, és ez egész jól megy neki.

A bűntudatot akarja felkelteni a legendás detektívben, azt mondja, minden nyomot megadott ahhoz, hogy Harry megtalálja az áldozatul kiszemelt családanyákat. Michael Fassbender nem tévedhetetlen Sherlockként játssza a figurát, a lelki amortizálódását is végig kell néznünk, az előzetes végén magából kivetkőzve zokog egy égő ház előtt és ordibál.

A zimankós krimit Tomas Alfredson rendezte, akinek az Engedj be! és a Suszter, szabó, baka, kém című filmekért örökre hálásak leszünk, a Hóember-hez pedig jó pár filmsztárt sikerült leigazolnia: Fassbender megőrüléséhez Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, Chloë Sevigny és Toby Jones fog asszisztálni. A mozik október 12-től vetítik Jo Nesbø egyik legjobb regényének adaptációját.