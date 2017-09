Benedict Cumberbatch ismét fura zseniként hajt az Oscarra

Benedict Cumberbatch karriert csinált abból, hogy különc zseniket játszik, Van Goghot, Hawkingot, Sherlockot és Alan Turingot is életre keltette már, miért pont Thomas Edisonra mondott volna nemet? Pláne, ha ezzel megduplázhatja az Oscar-jelölései számát. A Kódjátszmá-ban olyan átéléssel alakította a minden sorból kilógó Turingot, hogy arra az Akadémia is felfigyelt, most pedig a The Current War-t is a díjszezon egyik esélyeseként emlegetik.

A téma kissé száraz, arról szól, amit a történelemkönyvek áramháborúnak hívnak: Edison az egyen-, George Westhouse a váltóáram bevezetése mellett tette le a voksát, a végeredmény közismert. A tálalás viszont izgalmasabb, a The Current War ugyanis remek karakterszínészeket igazolt Cumberbatch mellé: riválisát a Gengszterkorzó-ból és Az acélember-ből ismert Michael Shannon adja, jobbkezét Tom Holland, Shannon feleségét pedig Katherine Waterston, az Alien: Covenant hősnője.

A legnehezebb dolga Nicholas Houltnak lesz, aki David Bowie-t követi Nikola Teslaként a vásznon. A tavaly elhunyt zenész A tökéletes trükk-ben alakította felejthetetlenül Teslát, de a korszak és a zsenik rivalizálása is Nolan bűvészfilmjére emlékeztet. Ha annyira jó valószínűleg nem is lesz, de látványos még lehet a The Current War, a rendezője ugyanis arra hajtott, hogy az összes érdekes kameraszöget és lehetséges fényhatást elsüsse az áram feltalálásáról és szabadalmaztatásáról szóló történetben. Őt egyébként Alfonso Gómez-Rejónnek hívják, és korábban az Én, Earl, és a lány, aki meg fog halni-t csinálta, ami nálam elég jó pont.

A The Current War szeptember 9-én debütál a torontói filmfesztiválon, az amerikai mozik novembertől, a magyarok pedig február elsejétől vetítik.