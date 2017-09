Ryan Gosling kopasz magyar gyerekek közé keveredett

A Szárnyas fejvadász-ról elsőre a neonfényes metropolisz, a bábeli zűrzavar, és az elektronikus zene ugrik be, ami a fülünkbe pulzál. Meg persze az elapadhatatlan eső, a filozofáló replikánsok és Harrison Ford nyúzott rendőrarca. Eddig a folytatásról is azt sugallták, hogy a nagyvárosi noirhangulat fog tombolni benne, de az első teljes filmrészlet meglepő módon kivezet minket a jövő Los Angeleséből.

Ryan Gosling egy szeméttelepen kószál, körülötte rozsdás hulladék és szürke köd mindenütt. Az épületben koszos, kopaszra borotvált gyerekekre bukkan, akiket hatalmas munkatáborban dolgoztat Lennie James, a The Walking Dead színésze. A sorozatból zen harcművészként ismerjük, aki még a zombik fejét is fájó szívvel veri be, itt egy nagydumás Faginnak tűnik, aki az űrhajók számára gyártat alkatrészeket a kölykökkel. Goslingot viszont nem hatja meg se a magyarázkodása, se a feltáruló nyomor, K ügynök most is rezzenéstelen arccal nyomoz, valószínűleg az egyik gyereket keresi a sok közül.

Izgalmas váltás ez a jelenet a nagyvárosi zsúfoltsághoz képest, megnézhetjük belőle, miért fognak Oscar-jelölést kapni a film díszlettervezői, és miért illeti dicséret a magyar castingosokat, akik a gyerekeket válogatták a nálunk forgatott filmbe.

A film új tévészpotja is elejt pár infómorzsát, amit a rajongók örömmel szedegethetnek össze. Harrison Ford és Ryan Gosling találkozásából kapunk egy félmondatot, melyben Deckard arról mesél, hogy menekülniük kellett. A két film között eltelt harminc évben valószínűleg fordult a kocka, és elképzelhető, hogy már a replikánsok üldözik a rendőröket.

„Nekem szerencsém volt, nála viszont a kulcs van” – ezt pedig már Jared Leto üzletembere mondja, de hogy ki és mire jelent megoldást, azt nem tudjuk meg, a mondata alá ugyanis Ryan Gosling és Harrison Ford arcát is bevágták. A rejtélyre október 5-én derül fény, amikor végre mozikba kerül a Szárnyas fejvadász 2049.