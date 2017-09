Az angolokat a szex érdekli a magyar szerelmesfilmben

Enyedi Ildikó filmje lassan az egész világot meghódítja. A Testről és lélekről fődíjat nyert Berlinben és Sydneyben, sikerrel vetítették többek közt Hong Kongban, Dél-Koreában, Ausztráliában és Norvégiában, és nemrég az is biztossá vált, hogy ezzel a filmmel indulunk jövőre az Oscar-versenyben.

A remek fesztiválszereplések hatására több európai országban is mozikba kerül ősszel a film, a németek, a franciák és a skandinávok is megcsodálhatják a vágóhídon szerelembe eső különcök történetét, akik szarvasokként találkoznak álmukban. Az angolok már egy előzetest is összevágtak hozzá, ami a Testről és lélekről elvarázsolt szépségét és finom erotikáját domborítja ki.

A magyar trailer a különleges koncepcióra helyezte a hangsúlyt, hogy ez a két ember, aki alig ismeri egymást, ugyanazt álmodja éjszakánként, és arra utalgatott, miért nem lehetnek egymáséi a szerelmesek. Az angolok elmosódott képeket, tükröződő arcokat, egyszóval az álomszerű hangulatot emelték ki, és azt, hogyan közelednek egymáshoz a magukba zárt emberek. Láthatjuk, ahogy Békés Itala takarítónője tanítgatja Borbély Alexandrát csábosan járni, és azt a remek poént sem hagyták ki, amikor arról kérdezik a 90 éves nénit, mit szokott álmában csinálni. „Baszok” – hangzik a szabados válasz, és mire az angol előzetes végére érünk, az a mondat is szemérmetlenül erotikusnak hangzik, hogy „Kikapart a hó alól egy vastag, szőrös, húsos levelet”.

Enyedi filmje valóban érzéki és varázslatos, az angolok csak összesűrítették ezeket a részeket az előzetesbe, hogy a sűrű brit moziprogramban is felfigyeljenek a különös külföldi filmre.