Iszonyú vicces letöpörített filmsztárokat nézegetni

Ha a legjobb alapötletet is jutalmaznák az Oscaron, én a Kicsinyítés-nek adnám a díjat idén. Alexander Payne új filmje úgy kezdődik, hogy norvég tudósok kitalálják, hogyan oldják meg a túlnépesedést: összezsugorítják az emberiséget. A pár centis emberek kevesebb helyet foglalnak, kevesebbet fogyasztanak és nem károsítják annyira a környezetüket, ráadásul a miniatűrök társadalmában a pénz is többet ér. A szürke kisember, Paul Safranek (Matt Damon) és szürke felesége (Kristen Wiig) el is határozzák, hogy belevágnak a kalandba.

A Kicsinyítés első előzetese nem lövi le, miből fakad majd a bonyodalom, inkább az alapszituációt variálja pár poénnal. Matt Damon elsőnek a nadrágjába néz be, nem vitték-e túlzásba a zsugorítást, és bizarr látványt nyújt összetörpülten és kopaszon, ahogy a műtét után átlapátolják egy másik ágyba.

Csípős szatírának ígérkezik a Kicsinyítés, a filmet író és rendező Alexander Payne szerint olyan lesz, mintha Robert Altman rendezne egy részt a Black Mirror sorozatból. A kétszeres Oscar-díjas Payne, akitől a legtöbben valószínűleg a Kerülőutak-at, az Utódok-at és a Schmidt történeté-t ismerik, mindig is rajta tartotta az ujját az amerikai társadalom ütőerén, az előzetest nézve pedig még az is lehet, hogy ez lesz a legaktuálisabb, legeredetibb és legviccesebb filmje.

A velencei és a torontói filmfesztiválon jól fogadták a Kicsinyítés-t, amit természetesen a téli Oscar-szezonra tartogat a forgalmazó, így mi csak jövőre, január 11-én nézhetjük meg a filmet, amelyben Matt Damon és Kristen Wiig mellett Christoph Waltz, Jason Sudeikis, Laura Dern és Udo Kier komédiázik.