Megint különös csodát csináltak a magyarok

Bucsi Réka eddig is sajátos, semmire nem hasonlító animációs filmeket rendezett, de új filmjével megint sikerült valami újat mutatnia. Űrutazásra invitál a Solar Walk-ban, és a szürreális animációt keveri a modern jazz-zel: az 50 perces filmet a dán Aarhus Jazz Orchestra kíséri a vetítéseken, az előzetesben is hallható pszichedelikus zenét Niels Marthinsen komponálta. Később egy koncertfilmet is összevágnak az élő előadásokból.

Bucsi Réka eddigi kisfilmjeiben rejtélyekkel, metaforákkal és fura csodalényekkel népesített be lenyűgöző fantáziavilágokat. A Solar Walk-ban is az Oscar-rövidlistára felkerült Symphony no. 42 és a Sundance-en is vetített LOVE stílusát szövi tovább, de ezúttal a Naprendszer rejtélyeit kutatja. Csodálatos tájakra utazunk, más bolygók élővilágával ismerkedünk meg. Nyúlruhás űrlények pakolnak bolygókat egy raktárban, egy kék farkas ás krátert a Holdra hasonlító helyen, valaki Rubik-kockával játszik a csillagos ég alatt.

A Solar Walk-ot elsőként a viborgi animációs fesztiválon vetítik Dániában szeptember végén, de reméljük, eljut majd a magyar mozikba is a LOVE-hoz hasonlóan, amit A vörös teknős kísérőfilmjeként láthattunk nagyvásznon.