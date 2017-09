Hogy csinálhattak egy ilyen pocsék filmet?

Rossz filmet könnyű csinálni, de olyan pocsékot, amin mindenki szakad a röhögéstől, és kultfilmmé válik az évek során, már sokkal nehezebb. Pár embernek azért sikerült, Ed Woodnak például, vagy Tommy Wiseaunak, aki „a rossz filmek Aranypolgár-ját”, a The Room-ot hozta össze, aminek születéséről James Franco most egy remek vígjátékot rendezett.

A The Disaster Artist azt követi nyomon, hogyan tudta tető alá hozni egy tehetségtelen filmes minden idők talán legborzasztóbb filmjét, amit a követhetetlen történet, a röhejesen rossz színészi játék és az értelmetlenségükben már-már dadaista párbeszédek tettek híressé. Magyarországon kevesen ismerik, Amerikában viszont éjszakai vetítéseken tombolnak rajta az emberek, az előzetes pedig a legtöbb híres jelenetéből meg is villant egy részletet (ezeket lejjebb megnézhetjük eredetiben is).

Wiseaut nem kötik az alapvető dramaturgiai szabályok, szerinte az igazi színészet az, ha nagyokat nyüszít, miután kiloccsantotta az agyát, a legjobb reklámnak pedig azt tartja, ha belefilmezi a csupasz fenekét a The Room-ba. De Franco nem nevetni akar a tehetségtelen filmesen, hanem leróni a tiszteletét az álmodozók előtt, akik nagyon szeretnének filmet csinálni, csak nem értenek hozzá, és a kudarc ellenére újra meg újra nekifutnak. Az első visszajelzések alapján a The Disaster Artist egy szívmelengető vígjáték, Tim Burton filmjének, az Ed Wood-nak a kistestvére, csak annál sokkal viccesebb.

Wiseau egy „igazi hollywoodi filmet akart” forgatni, de álmát végül James Franco valósította meg, akinek filmjébe rengeteg sztár összesereglett. Hiába szaval Judd Apatow-nak Hamlet-monológot, nem segíti ki pénzzel, Seth Rogen folyamatosan akadékoskodik, mert nem érti a szürreális trash film zsenialitását, öccse, Dave Franco pedig a legjobb barátjaként csodálja, mennyire nem zavarja őt, ha tehetségtelennek tartják.

Wiseaut természetes James Franco játssza, de a filmben felbukkan még Alison Brie, Zac Efron, Melanie Griffith, Sharon Stone és Bryan Cranston is. Az amerikaiak december 8-án ülhetnek be rá először a moziban, de reméljük, mi is megnézhetjük, hogyan lendül újra formába James Franco ezzel a filmmel.