Nézzen bele Liam Neeson utolsó akciófilmjébe!

Jó hírünk van az albán drogdílerek és a géprabló terroristák számára: Liam Neeson visszavonul az akciófilmezéstől. A torontói filmfesztiválon beszélt arról, hogy ideje szögre akasztani a revolverét, mert túl öregnek érzi már magát ezekhez a szerepekhez. „Még mindig komoly pénzekkel dobnak meg, hogy akciófilmeket csináljak. Én erre azt szoktam mondani, hogy „De srácok, én már 65 vagyok. A közönség egy idő után csak legyinteni fog, hogy „Most komolyan? Hagyjuk már!”

Neeson azt is elismerte, hogy véletlenül lett belőle akciósztár. Drámai színészként szerzett magának hírnevet (és egy Oscar-jelölést a Schindler listájá-val), karrierjét csak az Elrabolva meglepetéssikere változtatta meg. Az egész világot letarolta ez a francia film, de főleg az amerikaiak rajongtak a családapáért, aki visszarabolja a lányát az albán bűnözőktől. Neeson ezután sorra játszotta az átlagembereket, akik John McClane szakadt atlétájából bújtak elő, és akaratuk ellenére keveredtek akciókba.

Neesont láthatjuk még egyszer vonakodva akciózni: a The Commuter-ben egy biztosítási ügynököt játszik, akit egy rejtélyes nő (Vera Farmiga) kever bűnbe, amikor ráveszi, hogy elfogadjon egy szatyor pénzt egy játékos feladatért cserébe. Nemsokára persze a rendőrök is beszállnak a játékba, neki pedig a száguldó vonaton kell megoldania egy rejtélyt. Az előzetes alapján a Féktelenül, a Gyilkosság az Orient Expresszen és egy korábbi Neeson-film, a Non-Stop keverékének tűnik a mozikba januárban érkező The Commuter.

Az ír színész fog főszerepelni a zseniálisan abszurd gengszterfilm, Az eltűnés sorrendjében remake-jében is, ahol egy hókotró vezetőjeként számol le a helyi drogmaffiával, akik szerinte felelősek a fia haláláért. A norvég eredetit a fekete humoráért imádtuk, reméljük, a Hard Powder sem egy szimpla akciófilm lesz.

Legközelebb egy drámai szerepben tűnik fel Neeson, a Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House-ban azt a Mély Torkot játssza, aki a Watergate-botrány során szivárogtatott a Washington Postnak. A Mark Felt premierjét tartották a torontói filmfesztiválon, szeptember végén már az amerikai mozik is bemutatják a filmet, arról egyelőre nem tudunk, hogy Magyarországra is behoznák.