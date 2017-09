Jane Fonda és Robert Redford gyöngéden és bájosan szerelmesek

Ötven éve játszottak szerelmes párt a Mezítláb a parkban című filmben, de még mindig el tudnak veszni egymás tekintetében. Új filmjükben kisvárosi özvegyeket alakítanak, akik magányukban szeretnek egymásba. Az Our Souls at Night első előzetese szépen foglalja össze, hogyan rügyezik ki köztük a szerelem az esti borozások és a közös vacsorák során, miután Jane Fonda átkopogtat a szomszédjához, és meggyőzi Redfordot, hogy aludjanak együtt, mert úgy talán nem érzik majd magukat annyira egyedül.

Nekem azért továbbra is a film kedvcsináló előzetese a kedvencem, amelyben a hosszú sztrádán kocsikáznak, és lopva pillantgatnak egymásra, miközben Etta James búgja fülükbe a Sunday Kind of Love-ot. Jane Fonda veszi a bátorságot, megcirógatja Redford fejét, majd odabújik hozzá és bevackolja magát az oldalába. Annyi kedvesség, annyi intimitás van ebben a néhány mozdulatban, hogy én máris beleszerettem a filmbe.

Fondának meg se kellett erőltetni magát, a velencei filmfesztiválon ugyanis azt nyilatkozta a film premierje után, hogy ő mindig belehabarodik Redfordba, ha együtt játszanak. Ez már negyedszer adatott meg neki Az üldözők, a Mezítláb a parkban és A Las Vegas-i lovas után, de állítólag még most is bakizott néha a dialógusban, ha Redford mélyen a szemébe nézett.

Az Our Souls at Night-ot mi is láttuk a velencei filmfesztiválon, és bájosnak találtuk a filmet, ami méltóságteljesen kezeli az időskori szerelmet, Fonda és Redford pedig visszafogott, finom alakítást nyújt benne. Erről szeptember 29-én mindenki meggyőződhet, akinek van Netflix-előfizetése.