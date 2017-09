Kevin Spacey úgy megöregedett, hogy rá sem lehet ismerni

Kapunk még egy filmet Ridley Scott-tól idén az Alien: Covenant mellé, de most nem a kúpfejű xenomorphoktól, hanem a felismerhetetlenre maszkírozott Kevin Spacey-től félhetünk. Spacey J. Paul Getty olajmágnást alakítja – gondolom, kiöregedett Frank Underwoodként –, aki egy időben a világ leggazdagabb embere volt. A hetvenes években elrabolták az unokáját, és sokmilliós váltságdíjat követeltek érte, de a milliárdos nem volt hajlandó fizetni. Egyesek szerint azért, mert kibírhatatlanul fukar volt, de mások szerint az unokáit féltette: ha elkezd váltságdíjakat fizetni, sorra rabolják majd el a rokonait.

Érdekes dráma kerekedhet ebből az All the Money in the World-ben, amiben Michelle Williams játssza a kétségbeesett anyát, Mark Wahlberg pedig Getty ügyvédjét, aki a magára hagyott nő segítségére siet. Az első előzetes csak az alaphelyzetet vázolja, és ügyesen visszatartja a nagy pillanatot, amikor meglátjuk Kevin Spacey-t 81 éves, undok öregemberként: több helyen már arról cikkeznek, hogy ezzel az átalakulásával kilophatja Gary Oldman zsebéből az Oscart, amit előre odaítélt neki mindenki Winston Churchill megformálásáért.

A filmet, hollywoodi mércével legalábbis, rekordsebességgel készítették el: tavasszal castingolták, nyáron forgatták, és december 8-án már mozikba is küldik. A gyors iramra azért volt szükség, mert januártól vetítik Danny Boyle sorozatát, a Trust-ot, ami ugyanezt a sztorit dolgozza fel Donald Sutherlanddel, Hilary Swankkel és Brendan Fraserrel a főbb szerepekben.

Ha nem siet ennyire Ridley Scott, egészen más film is születhetett volna az All the Money in the World-ből, eredetileg ugyanis Angelina Jolie-t és Natalie Portmant is megkeresték az anya szerepével, de Jolie valószínűleg a válása, Portman pedig a második terhessége miatt visszamondta az ajánlatot. Jack Nicholson se akarta eljátszani az olajmágnást, de a Toni Erdmann amerikai remake-jét elvállalta, Jolie pedig nemrég döntött úgy, hogy két év után visszatér a színészethez, elsőként a Demóna folytatásában.

Érdekesség még, hogy Ridley Scottot személyes kapcsolat is fűzi a Getty-dinasztiához: a kamaszkorában elrabolt J. Paul Getty III fia, Balthazar Getty színész lett, David Lynchtől is kapott kisebb szerepeket a Lost Highway-ben és az új Twin Peaks-ben, de játszott Scott hajós filmjében, a Szélvihar-ban is.