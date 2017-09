Nézze, milyen dögös az új Lara Croft!

Az új Tomb Raider csak fél év múlva, 2018 márciusában fut be a mozikba, de máris megérkezett hozzá az első előzetes, amelyben megnézhetjük, hogyan válik az egyetemista szomszédlány női Indiana Jonesszá. A Tomb Raider a szexi régésznő eredettörténetét meséli el, a fonalat Lara Croft 21 éves korában vesszük fel, amikor biciklis futárként dolgozik Londonban, de nem hagyja nyugodni apja eltűnése, és úgy dönt, elutazik egy szigetre Japán közelében, ahol utoljára látták.

A videojátékok az ismeretlen felfedezésének izgalmát kínálták, a trailer alapján pedig a rajongók kedvére tesz az újragondolt Tomb Raider, amelyben Alicia Vikander feszegeti a fizikai tűrőképessége határait, óriásiakat ugrik süllyedő hajóról meg egy repülőgép szárnyáról, és fut kifulladásig. Az Oscar-díjas színésznő kezében jól áll az íj, mozgása ruganyos, a jégcsákányt pedig meggyőzően lóbálja: könnyen Angelina Jolie helyébe léphet akcióhősként.

A Tomb Raider a 2013-as videojátékot veszi alapul, több helyszín is abból köszön vissza, de azért nem ettől a filmtől várjuk, hogy eloszlassa a videojáték-adaptációkon ülő átkot. Hamar kiderül, hogy Lara Croft nemcsak apja halála után kutat, hanem az egész világot meg kell mentenie, a rejtélyes szigeten pedig Walton Goggins (az Aljas nyolcas seriffje) várja, kigyúrt csatlósai biztosan megizzasztják majd egy kicsit.

Csak ezt a moziplakátot tudnánk feledni, amin csúnyán túltolták a Photoshopot. Nemcsak az a nevetséges rajta, hogy egy újabb akcióhős néz hátrafelé egy poszteren heroikus pózban, hanem hogy ehhez úgy kitekerték szegény színésznő nyakát, hogy azt Linda Blair is megirigyelné Az ördögűző-ből. Van, aki azon poénkodik, jobb lenne Tomb Raptor-nak hívni a filmet, mások arra emlékeztetnek, Vikanderrel semmi gond nincs ezen a plakáton, hiszen már az Ex Machina robotlányaként is különleges képességekkel bírt a nyaka.

A Tomb Raider-t 2018. március 16-án mutatják be az amerikai mozik, hozzánk is akörül érkezik majd.