Adam Sandler és Ben Stiller kék-zöldre verte egymást

Már nagyon várjuk, hogy Adam Sandler lejátssza Dustin Hoffmant a képernyőről a The Meyerowitz Stories-ban, amelyben állítólag a legjobb alakítását nyújtja a Kótyagos szerelem óta. A cannes-i kritikusok szerint ő a legjobb Noah Baumbach új filmjében, pedig Hoffman pofátlan szobrásza is felettébb szórakoztató, a szomszéd borát is simán lenyúlja az orra alól, ha túl drágának tart egy éttermet.

A családban is ő okozza a problémákat: elhanyagolta a gyerekeit, háromszor vált, és mindenkivel éreztette megvetését, akiből nem lett művész. Két fia között egyszer robban is az évtizedek óta gyűlő feszültség, és egy park közepén esnek egymásnak, a sípcsontrúgást és a vicces cicaharcot vad birkózás követi. A felvételen semmi trükk nincs: Adam Sandler és Ben Stiller tényleg megverték egymást a forgatáson.

„Az a verekedés durvábbra sikerült, mint szerettem volna. Nem gondoltam, hogy Bennek ilyen kisportolt a teste” – árulta el Adam Sandler, aki a legjoban megszenvedte az alapos rendező munkamódszerét. Noah Baumbach szeret sok felvételt készíteni egy-egy jelenetről, és mivel nem használtak dublőrt a verekedéshez, a végén már tele voltak kék-zöld foltokkal a színészek. „Életemben nem volt ilyen nagy zúzódás a karomon. Kábé a 34. felvételnél azt mondtam, „Ben, csak hogy tudd, nagyon fáj itt; ha a mellkasomra ütnél inkább, az sokat segítene. Aztán elkezdtük a következő felvételt, és bumm! Nem hiszem, hogy meghallott: egyenesen a zúzódásra ütött!”

Érdemes végignézni az előzetest, mert sokat és viccesen futnak benne a neurotikus New York-iak, Dustin Hoffman zseniálisan mogorva, a végén pedig tényleg vicces az ominózus verekedés. A The Meyerowitz Stories-t október 13-tól nézhetjük meg a Netflixen, elismerő cannes-i kritikánkat itt olvashatja róla.