Wes Anderson megint olyat csinált, hogy zokogunk a gyönyörtől

Wes Anderson A fantasztikus Róka úr után nyolc évvel megint egy ötletes animációt forgatott, ami egyszerre tűnik egy kicsit ijesztőnek és mérhetetlenül aranyosnak. Húsz évvel járunk a jövőben, amikor Japánt letarolja a kutyainfluenza, és a fertőzött blökiket egy szeméttelepnek használt szigetre deportálják. Ide indul egy japán kiskamasz, hogy megtalálja a kedvencét, segítségére pedig egy csapat kóbor kutya siet, akik viccesen alfahímnek képzelik magukat.

Ha Wes Andersonra gondolunk, kicsattanó színek és lenyűgözően szimmetrikus képek ugranak be, és persze az a fanyar humor, amivel minden filmjét telefűszerezi. De a legkülöncebb amerikai filmes most önmagához képest is különcködik, a babazsúrok színpalettáját a disztópiák szürkéire és barnáira cserélte, rögeszmés álmodozóit pedig egy japán kisfiúra, akinek lehet, egy szavát sem fogjuk érteni a film alatt: az előzetes legalábis azzal poénkodik, hogy míg körülöttük mindenki japánul, addig a kutyák angolul beszélnek.

A közreműködő sztárok neveit még felsorolni is hosszú, de azért megpróbáljuk: Bryan Cranston, Bill Murray, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Edward Norton, Liev Schreiber, Tilda Swinton, Ken Watanabe és még jó pár tehetséges japán színész mellett Yoko Ono adta a hangját a filmhez, a trailert pedig a The West Coast Pop Art Experimental Band varázsolja még kellemesebbé az I Won't Hurt You című szuperjó számával.

Az Isle of Dogs-t bevallottan Kuroszava filmjei, Ray Harryhausen stop motion animációi, és Anderson gyerekkorának karácsonyi tévéadásai inspirálták, mozikba pedig 2018. március 23-án kerül Amerikában.