Kate Winslet becsavarodik, ha szerelmes

Tíz nap múlva, október 14-én mutatják be Woody Allen új filmjét a New York-i filmfesztiválon, a Wonder Wheel-hez pedig végre befutott az első előzetes. A leélt pincérnő (Kate Winslet) beleszeret a vízi mentősbe (Justin Timberlake), miközben darabokra esik az élete, mert beállít hozzájuk a férje lánya (Juno Temple), akit üldöz a maffia. A történetről eddig is nagyjából ennyit tudtunk, a film hangulatáról viszont rengeteget elárul a trailer.

Olyannak tűnik a Wonder Wheel, mintha egy ötvenes évekbeli színdarabot néznénk egy New York-i színházban, aminek lepattogzott a vakolata, a színészek is kicsit flegmán állnak a melóhoz, mert rosszul fizetik őket, de azért fűti a helyet a társulat tehetsége. Mindenki egy kicsit melodramatikus itt, ahogy Kate Winslet pincérnője meg is jegyzi, és egy kicsit teátrális. A végére poharak törnek, egy kés is előkerül, a szerelmes Winslet pedig attól tart, hogy becsavarodik: a férje lányától is azt tudakolja kiabálva, hogy megcsókolta-e a jóképű vízi mentőst.

Nehéz eldönteni az előzetes alapján, hogy a Wonder Wheel Woody Allen legjobb vagy legrosszabb próbálkozásának tűnik az elmúlt évekből, de mindenképp érdekes kísérlet a mestertől, aki öregkorára hajlamos lett inkább érdektelen filmeket forgatni. A színek szinte leugranak a képernyőről, a lakásba bevilágítanak a vidámpark fényei, izzó vörösbe és hideg kékbe vonják a veszekedéseket, mintha minden érzelmet intenzíven kéne megélnünk, de közben két lépés távolságot is tartani tőlük, hiszen csak egy előadást nézünk.

A magyarok nagy kedvence, Jim Belushi férjként nem sok szerepet kapott a trailerben, bár sörhasában és izzadt atlétájában tökéletesen illik az ötvenes évekbeli melós környezetbe. A reflektorfény a nőkre irányul: Belushi lányára, aki egy gengszterhez ment feleségül, és most a nyakukra hozza a maffiózókat, és Kate Winsletre, aki kétségbeesetten próbálja összetartani a szakadék felé tartó család életét.

A Wonder Wheel-t decemberben küldi moziba az Amazon, hogy indulhasson vele az Oscar-versenyben, a magyar bemutatóról egyelőre nem érkezett információ.