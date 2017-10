Keanu Reeves robotnőt csinál a halott szerelméből

Keanu Reeves most őrült tudósként búsulhat, autóbalesetben elhunyt családját klónozza. Próbál boldog életet élni az androidként újjáélesztett feleséggel és kislánnyal, de valószínűleg nem sok hollywoodi filmet nézett, mert akkor tudná, hogy nem lehet jó vége annak, ha istent játszik – még akkor sem, ha maga Neo teszi ezt a Mátrix-ból.

Az előzetese alapján erősen másodvonalasnak tűnik a Replicas, de már csak azért is érdekes a történet, mert kísértetiesen rímel Keanu Reeves tragikus magánéletére: a színész is egy autóbalesetben vesztette el egykori barátnőjét. Jennifer Syme színésznővel a kilencvenes évek végén vártak gyereket, de lányuk halva született, a tragédiát nem tudták feldolgozni, és pár hónap múlva szakítottak. A súlyosan depressziós Syme másfél évvel később vezetés közben lesodródott az útról, és szörnyet halt. Reeves ráadásul 1993-ban a legjobb barátját, a 23 éves River Phoenixet is elveszítette drogtúladagolásban, akivel az Otthonom, Idahó-ban és a Szeretlek holtodiglan-ban játszott együtt.

A Replicas-nak egyelőre nem tűzték ki a bemutatóját, de a New York-i Comic Conon, ahol bemutatták az előzetest, arról is beszélt Reeves, hogy a Bill és Ted zseniális kalandjá-t is szeretnék folytatni. A harmadik film a Bill & Ted Face the Music címet kapta, és a két ütődött időutazó azzal menti meg a jövőben a világot, hogy megír egy számot, de a jelenben ezt még nem tették meg, és szorítja őket a határidő. Bill és Ted itt már családos középkorú fószerek, talán ez nem olyan vonzó a producerek számára. A forgatókönyv ugyanis már készen van, csak finanszírozót nem találtak még hozzá.

A Replicas-t jövőre várhatjuk, két év múlva pedig a John Wick harmadik részében láthatjuk Keanu Reevest akciózni.