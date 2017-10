A Transformerst is ledarálja ez az óriásrobotos zúzda

Ha nincs Transformers, nincs zúzás se, gondolhatná az ember, de nem is tévedhetne nagyobbat, hiszen Guillermo del Toro pár éve leforgatta a maga Bay-filmjét, amiben egy kicsit hangulatosabban – óceánban meg éjszakai ködben – csapták szét egymást a gigarobotok és az óriásszörnyek, de mégiscsak arról szólt az egész, hogy két drabális monstrum birkózik egymással kitartóan.

Ha nem is volt világraszóló siker, annyit azért összekalapozott a Tűzgyűrű (kritikánk), hogy kapjon egy folytatást, igaz, Idris Elba, Charlie Hunnam és Guillermo del Toro nélkül, aki ezúttal csak producerként vigyázott a szerelemgyerekére. Helyette viszont itt van John Boyega, a Star Wars ifjú sztárja, és minden, ami a csövön kifér: plazmakardok, könyökrakéták és lézerkorbácsok. Megint IMAX-vászonra nagyítják ki a fiúk játszószobáján zajló csatákat, ráadásul az már az első előzetesből is látszik, hogy most nappal, a nagyvárosi felhőkarcolók közt megy a durvulás, szóval nem fogunk lemaradni egyetlen robbanásról és kaijupofonról sem (így hívják a tenger alól előmászó randa szörnyeket).

A Tűzgyűrű: Lázadás tíz évvel az előző rész után játszódik, és úgy tűnik, ehhez már a Power Rangers-ből is legalább annyit merítettek, mint a Transformers-ből meg a Godzillá-ból. A folytatást az a Steven S. DeKnight dirigálta, akinek az eddigi legjobb szuperhőssorozat, a Daredevil első évadát köszönhetjük, de azért hiányzik innen Del Toro stílusa. A filmet 2018. április 5-ére várhatjuk a mozikba.