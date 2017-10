Ez a film tutira kikészíti az idegeit

Schwarzenegger brutális felfordulásba keveredik, de Shakespeare-re is máshogy nézünk ezután.

Sok mindent látott már a Terminátor, de ilyen káoszt biztosan nem: villogó fények örvényében, a múltból előtörő képek sűrűjében látjuk Schwarzeneggert, a távolban gonosz morgás csendül fel, robotarca grimaszba rándul. Ha tippelnünk kéne, azt mondanánk: Hamlet, a dán királyfi tudatalattijában járunk, és persze Lichter Péter legújabb kísérleti filmjében, amelyben pszichedelikus utazásként gondolja újra Shakespeare klasszikusát.

Nem a jól ismert történetet mondja föl újra, hanem régi filmekből összevágott képekkel, roncsolt filmszalagokkal kelt fel olyan érzeteket, amik az ő Hamlet-jéhez kapcsolódnak. A The Rub még a kísérleti filmes mezőnyben is különlegesnek számító technikával készült, Lichter és társrendezője, Máté Bori elásták régi filmnyersanyagokat, a giliszták és a rohadás rajzoltak rájuk sajátos mintákat, ezeket láthatjuk gyors egymásutánban felvillanni a film vadiúj előzetesében.

Lichter legutóbb a moziforgalmazásba is került Fagyott május-t (kritikánk) rendezte, amelyben több mint egy órán keresztül bolyongtunk az apokalipszis (vagyis a rendszerváltás) utáni magyar erdőben, de a The Rub még annál a nyomasztó horrornál is nézőpróbálóbb élménynek tűnik.

Szokni kell a stroboszkópszerűen villogó fényeket, de ha ezzel megvagyunk, akkor egészen érdekes tapasztalatot jelenthez ez a film, mert átrendezi a megszokott asszociációnkat, és új képzeteket, gondolatokat, hangulatokat ültet el a fejünkben.

És hát logika is van benne, csak kicsit jobban kell utána kutatni: amikor a többek közt az Ernelláék Farkaséknál-t (kritikánk) rendező, de gyakran színészkedő Hajdu Szabolcs meghitten suttogja a fülünkbe, hogy „Ég angyalai, védelmezzetek!”, egy szőke nőt látunk, ahogy kitárt karokkal áll a messzeségben.

Viszont azt illetően, hogy Schwarzenegger, illetve a The Rub-ban szintén szétroncsolt, de a trailerben még nem látott 1977-es Csillagok háborúja hogyan kerül a képbe, egyelőre nem mernénk találgatni, de kíváncsian várjuk a film jövőre ígért bemutatóját.

Ha érdekli, hogyan csócsálták szét a giliszták Schwarzenegger fejét, és szívesen olvasna érdekességeket a pszichedelikus Hamlet-filmről, ide kattintson exkluzív beszámolónkért.