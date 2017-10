Natalie Portmant teljesen kikészítette egy találkozás

Natalie Portman varázslatos vidékre indul az Expedíció című sci-fiben, de az agancsos növényállatok és az életre kelt fák világa korántsem az a pszichedelikus hippiálom, aminek elsőre tűnik. Sokkal inkább olyan, mintha rosszra fordulna egy trip, és az ismeretlen felfedezésének euforikus élménye rémálomba csapna át.

Most már magyar felirattal is megnézhetjük az Expedíció előzetesét, amit az agyafúrt Ex Machina írója és rendezője írt és rendezett Jeff VanderMeer azonos című regénye alapján, Portman kómába esett férjét Oscar Isaac, biológus kolléganőit pedig Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez és Tessa Thompson alakítják, de minden fontosat megírtunk itt a filmről, amit eddig tudni lehet.

Mi az év sci-fijének várjuk az Expedíció-t, hogy igazunk lesz-e, az február 22-én kiderül, amikor végre nálunk is bemutatják a filmet.