Meghalt Jonathan Demme, A bárányok hallgatnak Oscar-díjas rendezője

Hetvenhárom éves korában meghalt Jonathan Demme, A bárányok hallgatnak és a Philadelphia Oscar-díjas rendezője. A hollywoodi filmes gégerákban és szívbetegségben szenvedett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Jonathan Demme sokoldalú művész volt, aki a hetvenes években exploitation filmek producereként majd rendezőjeként tűnt fel. Az 1971-es Angels Hard as They Come című motoros filmmel rögtön komoly sikert ért el, majd pár évvel később egy másik akkoriban népszerű alműfajban is kipróbálta magát, a Caged Heat a women-in-prison filmek közé tartozik, amelyben rendszerint fiatal és vonzó nők küzdenek a börtönben tapasztalt igazságtalanságok ellen.

Fokozatosan küzdötte fel magát a hollywoodi ranglétrán: a hetvenes évek végén már Roy Scheiderrel forgatott egy méltatlanul keveset emlegetett thrillert, az Utolsó ölelés-t, majd 1981-ben a korszak egyik álompárja, Kurt Russell és Goldie Hawn főszereplésével készítette el a Második műszak című vígjátékot. Az igazi áttörés azonban elmaradt, a kész filmet Demme megtagadta és a mozipénztáraknál is rosszul szerepelt.

A bárányok hallgatnak című thrillernek köszönhetően kilencvenes évek elején vált ünnepelt hollywoodi rendezővé. A film jelentőségét nem lehet túlbecsülni: lebilincselő krimi, amely a mai napig a zsáner egyik alapműve. Egyaránt lélektani alapossággal ábrázolták a sorozatgyilkost, a nyomozót és a nyomozást segítő kannibál professzort, Hannibal Lectert. A legtöbb embernek Anthony Hopkins vérfagyasztó alakítása jut először eszébe a filmről, de legalább annyira fontos láncszem benne Jodie Foster.

A bárányok hallgatnak öt Oscar-díjat kapott, többek között a legjobb rendező díjával is jutalmazták. Demme sikerszériája a Philadelphia - Az érinthetetlen című drámával folytatódott, amelyben Tom Hanks egy HIV-vírussal megfertőzött ügyvédet alakított. A filmet két Oscarral tüntették ki, az egyik szobrot Hanks kapta a legjobb férfi főszereplő kategóriájában.

ddd