Holtan találták a 30 éves színésznőt

Harmincéves korában meghalt Mary Tsoni görög színésznő, hétfőn találtak rá holtan a lakásában – írta az IndieWire a Greek Reporter cikkére hivatkozva. Tsoni leghíresebb szerepét a Kutyafog (Dogtooth) című drámában játszotta el, a film a cannes-i fesztiválon debütált 2009-ben, megnyerte az Un Certain Regard szekció fődíját, majd begyűjtötte az utóbbi évtized legmeglepőbb Oscar-jelölését az legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.

Az egyedi hangvételű és abszurd humorú Kutyafog egy különös családról szól, amelyben a szülők nem engedik ki a külvilágba a gyerekeiket. Tsoni a fiatalabbik lánytestvért játszotta, és a szarajevói filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjjal jutalmazták. (Az alábbi filmrészletben ő a jobb oldali lány, aki egy ponton abbahagyja a táncot és leül az asztalhoz.)

A Kutyafog világszerte nagy feltűnést keltett, Jorgosz Lantimosz rendező később nagynevű sztárokkal Rachel Weisszal, Léa Seydoux-val és Colin Farrellel forgatta le A homár című abszurd sci-fijét. Legújabb alkotása, a Farrell mellett Alicia Silverstone és Rachel McAdams főszereplésével készült Egy szent szarvas meggyilkolása a jövő héten kezdődő cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában debütál.

Tsoni a Kutyafog után szerepelt még az Artherapy és a The Fruit Trees of Athens című filmekben, de az IMDb szerint 2010 óta nem volt filmes munkája. Korábban a Mary and The Boy nevű artpunk együttes énekesnője volt, amelynek három albuma jelent meg 2005 és 2009 között.

Halálának az okát még nem hozták nyilvánosságra, a színésznő súlyos depresszióban szenvedett. Közeli barátja, a szintén színésznő Lewsha Camille Simboura talált rá. „Bocsáss meg, hogy nem jöttem hamarabb, Talán meg tudtunk volna menteni. Bűnösnek éreztem magam, miközben James próbált újraéleszteni. Meg kellett volna próbálnom segíteni neked a betegséged legyőzésében.”