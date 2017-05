Meghalt Michael Parks

Hetvenhét éves korában meghalt a kiváló amerikai karakterszínész, Michael Parks, aki olyan filmekből lehet ismerős, mint az Alkonyattól pirkadatig, a Kill Bill és Az Argo-akció. A halálhírt az Instagramon hozta nyilvánosságra Kevin Smith rendező, aki kétszer is együtt dolgozott Parksszal: a 2011-es Veszett világ-ban és a három évvel későbbi Agyar-ban.

Színészi karrierje a hatvanas évek elején a tévében kezdődött, játszott többek között a The Untouchables, a The Asphalt Jungle és a The Detectives című sorozatokban, majd a Then Came Bronson főszereplője lett az évtized végén. Miután nyilvánosan kritizálta ezt a sorozatot, kiesett a hollywoodi döntséhozók kegyeiből, a hetvenes és a nyolcvanas években nem is kapott jelentős szerepeket.

David Lynch adott neki ismét lehetőséget a tehetsége csillogtatására, amikor a Twin Peaks-ben rábízta a piperkőc francia-kanadai drogdíler, Jean Renault szerepét.

A legemlékezetesebb alakításai Tarantino filmjeihez kötődnek. Először az Alkonyattól pirkadatig-ban dolgoztak együtt (abban mindketten színészként), utoljára pedig a Django elszabadul-ban.

A Kill Bill-ben Parks két különböző karaktert játszhatott el: az egyik volt a nyolcvanéves mexikói strici, Esteban Vihaio, a másik pedig Earl McGraw seriff, akit a korábbi vámpíros filmben is alakított, illetve később a Halálbiztos-ban és a Terrorbolygó-ban is.

Játszott a Brad Pitt főszereplésével készült Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford című westernben, az Oscar-díjas Az Argó-akció-ban, a magyar mozikban utoljára Mel Gibson tavalyi akciófilmjében, Az utolsó emberig-ben láthattuk.