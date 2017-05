Meghalt a Sin City gonosz szenátora

Hatvannyolc éves korában elhunyt Powers Boothe, közkedvelt karakterszínész, aki mozifilmekben és tévésorozatokban is számos emlékezetes szerepet játszott el. A Sin City-ben és folytatásában ő formálta meg a velejéig korrupt Roark szenátort, a Deadwood című western-sorozatban pedig Cy Tollivert, a kegyetlen szalontulajdonost játszotta el.

A halál álmában érte a Los Angeles-i otthonában – közölte a Variety. A szomorú hírt először barátja és kollégája, Beau Bridges tudatta a nyilvánossággal vasárnap délután. Twitter-bejegyzésében kedves barátnak, nagyszerű színésznek, elkötelezett apának és férjnek hívta őt.

Boothe 1980-ban Emmy-díjat kapott a Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones nevű mini-sorozat főszerepének eljátszásáért. egy öngyilkos szekta vezetőjének a bőrébe bújt bele. Később is gyakran hívták őt, amikor egy gonosz karaktert kellett megformálni: a Sin City és a Deadwood mellett a Hirtelen halál című akciófilmből is sokan emlékezhetnek rá, őt próbálta megállítani Jean-Claude Van Damme.

Játszott a Vörös hajnal-ban, a Tombstone-ban, az Isten haragjá-ban, többször is rendezte őt Walter Hill, illetve Oliver Stone, valamint az utóbbi években a Marvel-univerzumban is feltűnt. A Bosszúállók-ban még csak egy nyúlfarknyi szerepe volt, de aztán A S.H.I.E.L.D. ügynökei című sorozatban már tizenegy részben bukkant fel, mint magas rangú HYDRA-ügynök. A 24 hatodik évadában Noah Daniels alelnököt játszotta el.