Meghalt Roger Moore

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt Sir Roger Moore. Humoros, könnyed stílusban formálta meg a 007-est, sokaknak a mai napig ő a kedvenc James Bondja. Ő játszotta el a legtöbbször a szuperkémet, szám szerint hétszer. A halálhírt a család közölte a sajtóval.

Roger Moore-t először a tévé tette híressé, 1962-től 118 epizódon át játszotta el, Simon Templart, a jóképű tolvajt a Magyarországon is népszerű Az Angyal című sorozatban. Templart hét éven át személyesítette meg. A tévés szerződése gátolta meg abban, hogy a hatvanas évek elején Sean Conneryvel együtt harcba szálljon Bond szerepéért, de már az Angyalt is azzal a megnyerő könnyedséggel és szimpatikus csalafintassággal játszotta el, amellyel később az általa megformált 007-est is népszerűvé tette.

1971-ben forgatta le Tony Curtis-szel a Minden lében két kanál című krimivígjáték-sorozatot, amely 24 részt élt meg. Először 1973-ban, Az élni és halni hagyni-ban lényegült át Ian Fleming regényhősévé, Sean Conneryt váltotta fel, és 13 éven át ő jelentette a világ számára James Bondot.

Sokak szerint A kém, aki szeretett engem volt a legjobb Bond-filmje, amelyben a Barbara Bach által megformált szovjet titkosügynökkel együtt próbálta megmenteni a világot. Utoljára az 1985-ös Halálvágtá-ban formálta meg a 007-est, a film bemutatója évében 58 éves volt.

„Számomra a Bond-filmekben felvázolt helyzetek nevetségesek és elképesztőek" – mondta egyszer Moore. „Ez az ember kém kellene hogy legyen, és mégis mindenki tudja róla, hogy kém. A világ összes pultosa keverve és nem rázva szolgálja fel neki a martinit. Létezik olyan kém, akit mindenhol felismernek, ahova megy? Ez elképesztő, így aztán a humort is ilyen harsányan kell kezelni."

A színész halálhírét a család egy Twitter-bejegyzésben erősítette meg, azt írták, hogy Moore "egy rákkal vívott rövid, de bátor csata után hunyt el". Az utolsó éveiben Svájcban lakott, ott is érte a halál, a végakaratának megfelelően Monacóban tartják majd a temetését.

Cikkünk folyamatosan frissül.