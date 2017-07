Rejtélyes körülmények között meghalt John Heard

Ahogy egyik legsikeresebb filmjében, A Pelikán-ügyiratban, a valóságban is furcsa körülmények között és egy szállodai szobában halt meg John Heard. A TMZ tette közzé a hírt, de már az imdb filmesadatbázis is tényként kezeli a színész halálát.

A hét közepén megoperálták a hátát, és utána egy kaliforniai kórházban gyógyulgatott. A hotel takarítónője találta meg. A rendőrség nyomoz, egyelőre nem tudják, hogy miért halt meg. Egy ideje egyébként egyedül élt, korábbi házasságaiból három, ma már felnőtt gyereke született.

John Heard nagyon jó színész volt. Általában kisebb szerepeket kapott, de aki emlékszik a Megcsalatva című Goldie Hawn-krimire és benne John Heard-re, a kettős életet élő, gonosz és gyilkos férjre, egyik főszerepére, pontosan tudja ezt. Népszerűségét a Reszkessetek, betörők apafigurájával szerezte, de korábban a Segítség, felnőttem című Tom Hanks-vígjátékban is már sikere volt. Fontos szerepet kapott a Célkeresztben című krimiben is, Clint Eastwood és John Malkovich mellett. Több tévésorozatban is játszott, a Maffiózók korrupt rendőrfigurájáért Emmy-díjra is jelölték.

Ahogy sok amerikai színész, színházban nemigen játszott. Elsősorban a szórakoztató filmekben szerepelt, de dolgozott azért nagy rendezőkkel is: Martin Scorsesevel, Robert Redforddal vagy Brian De Palmával.