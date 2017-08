Meghalt Mireille Darc, a Magas szőke férfi felemás cipőben sztárja

Hetvenkilenc éves volt Alain Delon egykori élettársa, akit sokan Bardot-hoz hasonlítottak.

Hetvenkilenc éves korában meghalt Mireille Darc, Alain Delon volt élettársa, és aki sokszor játszott is Delonnal. A hírt a család is megerősítette az RTL rádiónak, férje, Pascal Desprez pedig azt is elárulta, hogy a szeptemberben sztrókot kapott színésznő és már három napja kómában feküdt.

Darc élete során több, mint ötven filmben szerepelt, leggyakrabban Alain Delon oldalán. Főszerepet játszott mellette az Elemi ösztön-t megelőlegző Jégkeblek-ben, a harmincas évek gengszterfilmjeit felidéző Borsalinó-ban és A férfi, aki sietett-ben, de feltűnt a Volt egyszer egy zsaru-ban is. Eleinte jéghideg szőkeként ismerték, gyakran hasonlították Brigitte Bardot-hoz.

A cinefilek Jean-Luc Godard formabontó klasszikusából, a Week-end-ből emlékezhetnek rá, mint a felsőosztálybeli házaspár egyik tagjára, akik szeretőt tartanak, titokban el akarják tenni egymást láb alól, és miközben a nő szüleihez utaznak az örökségért, egyre szürreálisabb kalandokba és brutálisabb autóbalesetekbe botlanak. Godard közben provokálja a nézőt, képközi feliratokban dörgöli az orra alá, hogy ez csak egy film, és szólítja fel, hogy hagyja már el a mozit, úgyis csak szórakozik vele.

A történelemmel Darc 1968 májusában találkozott. Abban a korszakban a ma már eléggé furcsának tűnő gesztus hatásos volt, hogy a hihetetlenül gazdaggá vált színésznő nyilvánosan bejelentette: garázsban hagyja Rolls-Royce-át és gyalog fog közlekedni. Azt mondta, így támogatja jelképesen a diákmozgalmakat.

Mireille Darc eleinte manökenként dolgozott, akkor még eredeti nevén szerepelt, Mireille Aigroz. Később Jeanne d'Arc iránti rajongása miatt vette fel a Darc vezetéknevet. színészként a Galia című pszichothrillerben figyeltek fel rá 1966-ban, a világhírnevet pedig Yves Robert kémfilm-paródiája, a Magas szőke férfi felemás cipőben és legendássá vált, hátnélküli ruhája hozta meg neki.

Ebből a filmből remake is készült Tom Hanks, Jim Belushi és Carrie Fisher közreműködésével, Magas barna férfi, felemás cipőben címmel, a csábos titkosügynököt játszó Mireille Darc szerepében a nyolcvanas években igen népszerű Lori Singerrel.

Darc a nyolvanas években autóbalesetet szenvedett, az azt követő nyílt szívműtét megakasztotta a karrierjét, utána inkább tévésorozatban játszott (a magyar nézők a Megperzselt szívek-ben és a Frank Rivá-ban láthatták).

Néhány évvel ezelőtt hihetetlen sikerrel tért vissza a színpadra. A szív hídjai adaptációjában játszott a legnagyobb párizsi magánszínházban, a feleség szerepét, amit Clint Eastwood filmjében Meryl Streep játszott. A partnere természetesen Alain Delon volt.

Az utóbbi években többször is beteg volt, négy éve átesett még egy szívműtéten, végül augusztus 28-án, vasárnap hajnalban, agyvérzés következtében érte utol a halál.