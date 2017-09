Meghalt a Maffiózók és a Nagymenők sztárja

Nyolcvanéves korában elhunyt Frank Vincent, a Maffiózók és a Nagymenők színésze, aki gengszterszerepekkel csinált karriert Hollywoodban. Zenésznek készült, dobolt Paul Anka és Del Shannon lemezein, és későn, közel negyven évesen forgatta első filmjét, a The Death Collector-t (1976). Erre figyelt fel Robert de Niro, aki beajánlotta Vincentet és szintén ismeretlen színésztársát, Joe Pescit Scorsesénél.

Pesci és Vincent régóta ismerték egymást, humoristaként együtt koptatták a színpadot a hatvanas években, Scorsese pedig szeretett volna új arcokat az új filmjébe, így kerültek be mindketten a Dühöngő biká-ba. Többször is dolgoztak a rendezővel, közös jelenetük az egyik legemlékezetesebb a Nagymenők-ben, amikor a börtönből szabadult Billy Batts (Vincent) beleköt régi ismerősébe, az időközben felemelkedett Tommy-ba (Pesci). Beszólását, amivel a cipőfényesítő cuccáért küldi haza a gengsztert, azóta is gyakran idézgetik és nyomtatják pólókra.

Vincent egy másik Scorsese-filmben, a Casinó-ban vehetett revansot Pescin a brutális gyilkosságért, karrierjében viszont nem tudott elszakadni a sztereotípiáktól, leghíresebb alakításait mind maffiózóként nyújtotta be. Dolgozott Spike Lee-vel (Szemet szemért, Dzsungelláz) és Brian de Palmával is (Nagyokosok), de a legtöbben a Maffiózók-ból ismerik, ahol Phil Leotardót, Tony Soprano egyik fő riválisát játszotta. David Simon először nem akarta bevenni a sorozatba, mert úgy gondolta, a nézőknek mindig a Nagymenők jutna eszébe róla, de később szerencsére meggondolta magát.

Vincent szinkronizált videojátékokat (a GTA-t), piacra dobta a saját, kézzel sodort cigarettamárkáját, és 2006-ban írt egy könyvet A Guy's Guide to Being a Man's Man címmel. Idén szeptember elején szívrohamot kapott, nem sokkal később nyílt szívműtéten esett át, de elhunyt az orvosi beavatkozás közben.