91 éves korában, egy Los Angeles-i kórházban meghalt Harry Dean Stanton amerikai színész. Stanton számos mozifilmben szerepelt, például a Kelly hőseiben, A keresztapa 2. részében vagy A nyolcadik utas: a Halál című moziban.

Pénteken meghalt Harry Dean Stanton amerikai színész, aki legismertebb szerepeit A nyolcadik utas: a Halál (1979), a Párizs, Texas (1984) és a Halálsoron (1999) című mozifilmek mellett az 1992-es Twin Peaks: Tűz, jöjj velem! című tévéfilmben, illetve a Twin Peaks idei harmadik évadában játszotta. Csaknem 200 produkcióban tűnt fel 60 év alatt.

A már említettek mellett olyan alkotásokban láthatták őt a nézők, mint a Gunsmoke (1958-1968), a Bilincs és mosoly (1967), a Kelly hősei (1970), A Keresztapa II (1974), a Benjamin közlegény(1980), a Menekülés New Yorkból (1981), a Krisztus utolsó megkísértése (1988), a Veszett világ (1990), a Tűz a mélyben (1997), a Félelem és reszketés Las Vegasban (1998), A síró ember (2000), az Alpha Dog (2006), a Hármastársak (2006-2010), a Család újratöltve (2009) és a Bosszúállók (2012).

A Twin Peaks folytatása után utolsó szerepét a Frank and Ava című életrajzi drámában vállalta, amelyet éppen most vágnak, várhatóan az év vége felé kerül majd a mozikba.Harry Dean Stanton 1926-ban született a Kentucky állambeli West Irvine-ben – édesapja dohánytermesztő volt. Újságírást tanult, de voltak írói és zenészi törekvései is, végül – ahogyan 2013-ban egy interjúban elmondta: átadta magát a színészetnek. Az ötvenes években kezdte színészi pályáját. Jobbára mellékszerepeket kapott, de - ahogy a The Guardian című brit lap Roger Ebert kritikus szavait idézi - ha egy filmben Harry Dean Stanton vitt mellékszerepet, az nem lehetett rossz film". Nem is volt, Stanton egyebek mellett arról volt híres, hogy a legkisebb szerepekbe is óriási munkát fektetett, és ez biztosította azt, hogy hat évtizeden át folyamatosan olyan rendezőkkel dolgozhatott, mint David Lynch, Sam Peckinpah, Ridley Scott, vagy Alex Cox.Rengeteg apró szerepben láthatták a nézők TV-műsorokban és alacsonyabb költségvetésű filmekben, többek között a Rin Tin Tin kalandjaiban.

A Keresztapa második részében is játszott, de ezen kívül a kereskedelmi szempontból is sikeres filmekben sokáig nem kapott szerepet. Ez akkor változott meg, miután Ridley Scott felkérte A nyolcadik utas a halál című film egyik szerepére.

Stanton vonakodott – azt nyilatkozta, hogy soha nem akart „szörnyes" filmben játszani. Végül elvállalta.Stanton az első főszerepét 58 évesen kapta Wim Wenders Párizs, Texas című filmjében. Akkor azt mondta, ha ezután soha nem szerepel filmben, akkor is boldog lesz.

Bár továbbra is elkerülték a nagy főszerepek, a 90'-es és a 2000-es években is folyamatosan dolgozott, átlagosan két-három filmszerepet kapott évente, Adam Sandler komédiáitól kezdve HBO-sorozatokig.

Élete végére elfáradt – írta a Guardian, és az Observernek azt nyilatkozta: „az élet olyan, mint egy film, és a végére mindent elfogadtok majd: a szenvedést, a horrort, a szerelmet, az elvesztést és a gyűlöletet."

Stanton soha nem nősült meg, és nem született gyereke.