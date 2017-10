Meghalt Anne Wiazemsky színésznő

Hetvenéves korában, mellrákban hunyt el Anne Wiazemsky író és színésznő, akit fontos szerepeket játszott a francia újhullám filmjeiben. A színésznő apai ágon orosz nemesi családból származott, anyai nagyapja a Nobel-díjas író, François Mauriac volt. Színészkedni kamaszként kezdett, 17 éves volt, mikor Robert Bresson felfedezte a Vétlen Balthazár-hoz: egy parasztlányt alakított a filmben, akinek egy nagyvárosi ficsúr udvarol, de bensőséges kapcsolata csak a szamarával van.

A valóságban az udvarló maga Bresson volt, aki a forgatás alatt végig ajánlatokkal ostromolta Wiazemsky-t – ennek történetét Jeune Fille című önéletrajzi regényében írta meg a színésznő. A filmezést viszont nagyon megszerette a forgatáson, egy évvel később már Jean-Luc Godard A kínai című filmjében – az Ördögök című Dosztojevszkij-regény laza adaptációjában – játszott baloldali forradalmárt. Wiazemskyék még a forgatás alatt összeházasodtak, a színésznő Godard második felesége és múzsája lett Anna Karina után. A francia provokatőr több filmjében, a Week-end című szatírájában és Rolling Stones-dokujában, Az ördöggel cimborál-ban is osztott rá szerepet.

Egyik leghíresebb szerepét mégis Pasolinitől kapta, a Teoréma című remekműben, amiben Krisztus egyik tanítványa – szimbolikus Jézus-figura maga is – egy tehetős család minden tagját elcsábítja, és közben felszabadítja őket a problémáik alól. Wiazemsky a félénk, fiatal lányt játszotta, aki érzelmileg is közel kerül Terrence Stamp profán megváltójához. A filmet a velencei filmfesztiválon tartott premierje után elkobozta a rendőrség, Pasolinit pedig szemérmetlenséggel vádolták, de végül felmentették a rendezőt.

Wiazemsky a nyolcvanas évek végéig játszott filmekben, írt forgatókönyveket és készített dokumentumfilmeket a tévének, de íróként lett igazán sikeres. Több mint tucatnyi regényt írt, legutóbbi könyve tavaly jelent meg, Un an après című önéletrajzából pedig, amelyben a Godard-hoz fűződő házasságát dolgozta fel, A némafilmes Oscar-díjas direktora, Michel Hazanavicius rendezett fekete komédiát az idén. Godard-tól 1979-ben vált el, ahogy a rendező a balos politikai filmezés felé fordult, feleségétől is egyre jobban eltávolodott.

Wiazemsky eleinte vonakodott odaadni önéletírását Hazanaviciusnak, a rendező végül azzal győzte meg, hogy humoros filmet forgat belőle. Annyi már az előzetesből is kitűnik, hogy állta a szavát, a Guardian nekrológja viszont azt veti a Redoubtable szemére, hogy a színésznő csupán mellékszereplője lett a saját életének, és még az életrajzi filmje is inkább Godard-ról szól. Wiazemsky egyik utolsó nyilvános szereplése a Redoubtable cannes-i premierjén volt májusban, de a szeptemberi francia mozibemutatót is megélte. Október 5-én hunyt el, súlyos betegség után.