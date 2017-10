Meghalt Jean Rochefort, a tökéletes Don Quijote

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Jean Rochefort, a franciák egyik legnépszerűbb színésze, akit emlékezetes bajsza mellett a sokoldalúságáért csodáltak. Rochefort színházi színészként kezdte a pályáját az ötvenes években, hírnevet 1972-ben, a Cannes-ban Arany Pálmára jelölt Les feux de la chandeleur című drámában és a Magas szőke férfi felemás cipőben című vígjátékban szerzett magának: ő játszotta a francia kémszervezet vezetőjét, aki le akarja járatni a riválisát, ebből fakadtak a félreértések, ezért kezdték el megfigyelni az ártatlan hegedűművészt. (A film női sztárja, Mireille Darc augusztus végén hunyt el.)

Később is ingázott a két műfaj között, de a legnagyobb sikereket komikusként érte el: az áttörést a Sokat akar a szarka… című vígjáték hozta el neki 1976-ban, amelyben a házasságát kockáztatta egy flörtért. A filmért az amerikaiak is odáig voltak, Golden Globe-ra jelölték, a remake-ben Gene Wilder játszotta el Rochefort szerepét. A Monte Cristo grófja című tévésorozatban Fernand Mondegóként konspirált Gérard Depardieu ellen, egyik legnépszerűbb vígjátékában, a Rizsporos intrikák-ban pedig még arra is hajlandó volt, hogy megváljon az elválaszthatatlan bajuszától.

Terry Gilliam benne látta meg a tökéletes Don Quijotét, ő játszotta volna a főszerepet az egykori Monty Python híresen balszerencsés filmjében. Rochefort hét hónapig tanult angolul, de a forgatás porckorongsérvet kapott, és nem tudta befejezni a filmet; ha ez nem lett volna elég, árvíz is elmosta a díszleteket. A pechsorozat miatt nem is tudták befejezni a Don Quijoté-t, csak 17 évvel később, másik szereposztással, Rochefort helyére Jonathan Pryce lépett, de a francia színész még 2002-ben részt vett a szerencsétlen forgatást dokumentáló La Mancha elveszett lovagjá-ban.

A közkedvelt színész életében háromszor kapta meg a francia Oscart, a César-díjat, először a Kezdődjék hát az ünnep! mellék-, majd a Le Crabe-tambour főszerepéért, 1999-ben pedig tiszteletbeli Césarral is kitüntették a több mint 100 filmet számláló életművéért. Utoljára a 2015-ös Floride-ban játszott demenciában szenvedő öregúrként, a Variety a kritikájában a legjobb szerepének nevezte ezt A fodrásznő férje (1990) óta. Rochefort augusztus végén került kórházba, és október 9-én, Párizsban hunyt el.