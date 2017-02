Deák Kristóf Ryan Goslinggal került egy sorba az Oscar-csoportképen

Ez már zsinórban a második év, hogy magyar filmes is helyet kapott az Oscar-jelöltek csoportképén. Tavaly Nemes Jeles Lászlót Jennifer Lawrence elé állították, az idén pedig a legjobb élő szereplős rövidfilmek között a legjobb ötbe került Mindenki fiatal rendezője, Deák Kristóf Ryan Goslingtól néhány méterre mosolygott a fényképezőgépbe.

Helyi idő szerint hétfő délben tartották az Oscar-jelöltek szokásos ebédjét a Los Angeles-i Beverly Hilton hotelben. Tíz éven belül már harmadszor vehetett részt magyar filmes is a jeles eseményen: 2007-ben a Maestro című animációs rövidfilmjéért jelölt M. Tóth Géza, tavaly a Saul fia rendezője, Nemes Jeles László, az idén pedig Deák Kristóf, akinek a Mindenki című kisfilmje került a legjobb öt közé az Oscaron.

Deák Kristóf az Oscar-jelöltek ebédjén Forrás: AFP

Az Oscar-ebédre minden jelölt el szokott menni, akinek nincsen éppen halaszthatatlan elfoglaltsága. Most is olyan világsztárok jelentek meg többek között, mint Matt Damon, Natalie Portman, Denzel Washington, Nicole Kidman, Emma Stone, Viggo Mortensen, Jeff Bridges, Isabelle Huppert és Justin Timberlake, de ott volt a legjobb rendező kategóriájának összes jelöltje is, köztük Mel Gibson, aki utoljára huszonegy évvel ezelőtt kapott meghívást erre az eseményre, amikor A rettenthetetlen című filmjéért jelölték két kategóriában is.

Justin Timberlake és Matt Damon az Oscar-jelöltek ebédjén Forrás: AFP

Szintén hagyomány, hogy az ebéd végeztével a jelöltek félkör alakzatban elhelyezkednek egy hatalmas Oscar-szobor két oldalán, és készül róluk egy osztályképszerű fotó. Ilyenkor az embereket egyenként szólítják ki, ők pedig a felső sorban kezdik el betölteni a tömeges csoportkép készítéséhez nagyon praktikus állványzatot.

Deák Kristóf nevét az elsők között mondhatták be, mert a 33 éves rendező a felső sor jobb közepén kapott helyet, öttel Ryan Gosling mellett. (Hogy könnyen megtalálja a magyar filmest, raktam egy piros pöttyöt a feje fölé az alábbi képen.)

A 2017-es Oscar-jelöltek csoportképe Forrás: Image Group LA / ©A.M.P.A.S.

Miután elkattant párszor a fényképezőgép, a 165 Oscar-jelölt tapsban tört ki. Erről készült is egy rövid videó, amin könnyű kiszúrni Deák Kristófot, ő ugyanis az egyetlen ember a felső sorban, aki a feje fölé emelve ütötte össze a kezeit.

Deák csak pár napot marad most Los Angelesben, utána visszatér Magyarországra, és a hétvégén felveszünk vele egy podcastot, amelyben részletesen kifaggatjuk majd az Oscar-ebédről is.

Deák Kristóf az Oscar-ebéd estéjén a The Hollywood Reporter partiján a Spago étteremben Forrás: AFP/2017 Getty Images/Frederick M. Brown "Ettől a dicsérettől majdnem elájultam" Sikerült e-mailen elérnem Deák Kristófot Los Angelesben, aki így számolt be az Origónak az Oscar-ebéden szerzett élményeiről: "Bill Mechanic producer ült a bal oldalamon, Benj Pasek a jobbomon (aki Justin Hurwitznek is bemutatott, nagyon szerettem a Kaliforniai álom zenéjét). Az asztalunknál ült még Eric Heisserer, akivel kicsit beszéltünk az Érkezésről, ami szerintem az egyik legjobban sikerült sci-fi adaptáció az elmúlt évtizedekben, örült neki, hogy kiszúrtam, hogy az Életed történetén kívül más Ted Chiang-novellából is belegyúrtak részleteket a filmbe. De a legnagyobb az volt, mikor a szintén ott ülő John Musker, az Aladdin egyik rendezője gratulált a filmemhez, nagyon tetszett neki! Nekem az Aladdin meghatározó élmény gyerekkoromból, az egyik legtökéletesebb ritmusú film, úgyhogy ettől a dicsérettől majdnem elájultam."

Aki még nem látta az Oscar-jelölt Mindenki című kisfilmet, az legális módon az HBO Go-n tekintheti meg, az Amerikában élőknek pedig lehetőségük van akár a nagyvásznon is megnézni – a másik négy jelölt filmmel együtt Deák alkotása is járja éppen az ország mozijait. (A vetítések helyéről és időpontjáról itt lehet tájékozódni.)

Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya a Mindenki című filmben Forrás: Meteor Film

Az idei Oscar-gála magyar idő szerint február 27-én, hétfőn hajnalban lesz, akkor drukkolhatunk majd, hogy Deák Kristóf kezébe kerüljön az aranyszobor.