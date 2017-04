A Nyers (Raw) című horrornak nagyon jót tett a botrány, az egész világsajtót bejárta, hogy a torontói filmfesztiválon négyen is rosszul lettek a vásznon zajló gusztustalanságoktól. A premier óta több mint százezren nézték meg ezt a bizarr felnövéstörténetet a francia mozikban, a budapesti Titanic fesztiválon is nagy érdeklődés övezte, teltházzal ment, emiatt a szervezők pótvetítéseket is tartottak belőle.

Az ausztrál forgalmazó egy rejtett kamerás vírusvideóval próbál kedvet csinálni a Nyers-hez, természetesen a kisfilm is a kőkemény testhorrorban bemutatott kannibalizmusra koncentrál, egy nőt láthatunk benne, aki a megdöbbent járókelők szeme láttára előbb egy emberi ujjat vesz elő egy zacskóból, majd egy lábat harapdál. Az ujj amúgy konkrét utalás a filmre,a vegetáriánus életmódot emberevésre váltó főhősnő is elfogyaszt egy ujjat benne.

A legtöbb embernek azért leeshetett, hogy ez csak egy performansz. Senki nem hív rendőrt, nem kezd el pánikolni, helyette mobillal veszik fel a padon emberi végtagot rágcsáló nőt.

Fontos mindehhez hozzátenni, hogy a Nyers jóval több egyszerű provokációnál. „Szép, egészen megható felnövéstörténet, amely nem csak a beleinkre, hanem az érzelmeinkre is hat, egy friss rendezői hang markáns bejelentkezése, lelkesítő filmélmény” – írta a filmről kritikusunk.

Aki mozivásznon szeretné megnézni a filmet, az csütörtökön este még utoljára megteheti az Uránia mozi nagytermében, de gyorsan kell lépni, mert már csak pár jegy van a vetítésre.