Jennifer Lawrence Budapest legfrankóbb kocsmájában bulizott

Jennifer Lawrence-nek már csak napjai vannak hátra Budapesten, szombatig lesz Magyarországon a Vörös veréb című kémfilm forgatása miatt, de láthatóan egyre jobban kiismeri magát nálunk. A Reset írta meg szarteszemejjel Tumblr-posztja alapján, hogy az Oscar-díjas színésznő a Vittulában mulatott szerda este.

A Vittuláról azt érdemes tudni, hogy remek bulik szoktak ott lenni, és amúgy egy piszkosul lepukkant pince, ahol képtelenség elkülönülni. Többek között ez is adja az egyedi báját. Ha harmincnál több ember sűrűsödik össze bent, akkor már nagy csatát kell vívni, hogy az ember eljusson a pultig. Ahogy a képen is látszik, Lawrence is elvegyült a többi vendég között, és információink szerint a barátja, Darren Aronofsky rendező is vele volt.

„A világsztár emberként viselkedett, kissé italosan táncolt, és saját maga ment a pultba a sörért!” – mesélte egy jelen lévő vendég a Reset újságírójának. Vajon a vécére is elment? Pár éves emlék, de akkor a Trainspotting ordenáré vécés jelenete jutott eszembe a Vittula illemhelyiségéről.

Lawrence szeretheti ezt a Blaha Lujza tér közelében található, kultikus jelentőségű kocsmát, ugyanis már másodszor nézett el oda. Fekete Range Roverrel távozott, de előtte még odakiáltotta az anyósülésről a kint cigizőknek, hogy menjenek vele bulizni, mert van nála „smoke”. A Reset azt gyanítja, hogy a színésznő marihuánára gondolt, és valóban ez tűnik a legvalószínűbb megfejtésnek.