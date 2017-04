Will Smith meg fog nézni egy Mundruczó-filmet

Amikor Cserhalmi György és Balsai Mónika igent mondott Mundruczó Kornélnak a Jupiter holdja főszerepereire, nem sejthették, hogy pár évvel később Will Smith mond majd véleményt az alakításaikról a cannes-i fesztiválpalota egyik szobájában, és akár még a filmvilág egyik legfontosabb díjához is segítheti őket. Márpedig pontosan ez fog történni, ugyanis a Man in Black-filmek sztárja lesz az idei cannes-i versenyfilmes zsűri egyik tagja, és ebben a minőségében értékelnie kell majd a magyar filmet is.

Bradley Cooperről tudjuk, hogy imádta a Fehér Isten-t, most pedig egy másik A listás hollywoodi szupersztárnak nyílik lehetősége megismerkedni Mundruczó Kornél művészetével. Will Smith-t is meghívták az idei cannes-i filmfesztivál versenyfilmes zsűrijébe, így pár héten belül A függetlenség napja, a Legenda vagyok és A randiguru sztárja végig fogja ülni a magyar rendező Jupiter holdja című, az idei versenyprogramban szereplő menekültes drámájának mind a 120 percét, majd megvitatja annak értékeit a zsűritársaival.

Némileg furcsa egy Smith-kaliberű mozicsillag beválasztása a cannes-i zsűribe, de azért nem példa nélküli. 2003-ban a szintén nem a művészfilmes kötődéseiről ismert Meg Ryan zsűrizett ott, egy évvel korábban Sharon Stone, de volt zsűritag Jude Law és Uma Thurman (2011-ben), az Underworld-filmek sztárja, Kate Beckinsale (2010-ben, tehát ő látta Mundruczó legutóbbi cannes-i versenyfilmjét, a Szelíd teremtés-t), illetve Samuel L. Jackson is.

Will Smith-nek eddig egyetlen filmjét sem vetítették a hivatalos programban, de 2004-ben részt vett a fesztiválon: egy hatalmas felfújható cápa hátán hajózott be a cannes-i kikötőbe Angelina Jolie és Jack Black társaságában, hogy a Cápamese című animációs filmjét népszerűsítse.

Már korábban kihirdették, hogy az idei zsűri elnöke Pedro Almodóvar lesz, mostanra pedig már teljes a zsűritagok listája. Nézzük tehát, hogy a spanyol rendezőzsenin és a Gettin' Jiggy wit It előadóján kívül kik fogják még eldönteni, érdemel el díjat Mundruczó legújabb alkotása!

A 2017-es cannes-i versenyfilmes zsűri többi tagja

Maren Ade - német rendező, a Toni Erdmann című filmjével szerepelt a tavalyi versenyprogramban, de sokak megrökönyödésére egyetlen díjat sem kapott a zsűritől, aminek Nemes Jeles László is tagja volt.

Jessica Chastain - kétszeres Oscar-jelölt amerikai színésznő, Az élet fája című filmje 2011-ben elnyerte a fesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Amikor Az adósság című filmet forgatta Magyarországon pár éve, mindenáron találkozni akart Tarr Bélával.

Agnès Jaoui - francia színésznő, forgatókönyvíró és rendező, ő jegyzi többek között a Magyarországon is népszerű Ízlés dolga és Mint egy angyal című filmeket.

Park Chan-wook - dél-koreai rendező, négy filmjével szerepelt eddig a cannes-i versenyprogramban, az Oldboy-nak a nagydíjat ítélte oda a Tarantino vezette zsűri 2003-ban, a Szomjúság a zsűri díját hozta el hat évvel később.

Fan Bingbing - kínai színésznő, hazájában szupersztárnak számít, hollywoodi debütálását az X-Men: Az eljövendő múlt napjai című szuperhősfilmben ejtette meg. Öt évvel ezelőtt együtt zsűrizett Pálfi Györggyel a sanghaji nemzetközi filmfesztiválon, erről az élményről a Taxidermia rendezője remek sztorikat mesélt a Filmklub podcast első részében.

Paolo Sorrentino - olasz rendező, Cannes egyik legnagyobb kedvence, az eddigi nyolc filmje közül hét debütált a versenyprogramban, legutóbb az Ifjúság 2015-ben.

Gabriel Yared - francia zeneszerző, több mint száz filmen dolgozott, Oscarra jelölték A tehetséges Mr. Ripley-ért és a Hideghegy-ért, Az angol beteg zenéjéért meg is kapta a díjat.

Az idei cannes-i filmfesztivál május 17-én kezdődik, a zsűri döntéseiről a május 28-i ünnepélyes díjkiosztón fogunk értesülni, az Origo Filmklub riporterei a helyszínről tudósítanak.

A Jupiter holdjá-n kívül szurkolhatunk még a Szentpéteri Áron Láthatatlanul című kisfilmjének is, ami a Cinéfondation szekcióban versenyez, illetve Kristóf György Out című, szlovák-magyar koprodukcióban készült drámájának, ami pedig az Un certain regard válogatásába került (ennek a szekciónak a fődíját nyerte meg Mundruczó három évvel ezelőtt a Fehér Isten-nel).