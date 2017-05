A 81 éves Alain Delon a szomszédba jön

A legendás francia filmszínész és szívtipró, Alain Delon lesz a 16. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál díszvendége, személyesen fogja felvezetni az 1981-es Egy zsaru bőréért című film vetítését Kolozsvár főterén – tudtuk meg a Filmtett híréből, amelyből az is kiderül, hogy a Fekete Tulipán, A szamuráj és sok más sikerfilm főszereplője életműdíjat is fog kapni az erdélyi fesztiválon.

Az Egy zsaru bőréért fontos állomás Delon életművében, ez volt az első filmje, amelyet rendezőként is ő jegyzett. Egy magándetektívként dolgozó egykori rendőrt alakít benne, aki egy látszólag ártatlan megbízást kap, egy eltűnt lányt kell megtalálnia. A nyomozás közben azonban magas rangú rendőrök bűntetteivel is szembesül, így már a saját életéért is küzdenie kell.

A fiatal lányt a később a Nikita címszerepével világhírűvé vált Anne Parillaud alakította, aki nemcsak a filmbéli szerepe szerint, hanem a valóságban is megbabonázta a kékszemű mozisztárt. Delon miatta szakított Mireille Darc-kal, akivel 1968-tól volt együtt. Parillaud pucérkodásaival és karrierjével ebben a cikkben cikkben foglalkoztunk részletesen.

Az idei Transilvania Nemzetközi Filmfesztivált június 2. és 11. között rendezik meg.