Kirk Douglas nagy nőcsábász volt fiatalkorában, erről már a nyolcvanas években megjelent önéletrajzi könyvében is vallott. Most kilencvennyolc éves felesége, Anne Douglas is írt a filmsztár hűtlenkedéseiről. Kiderült, hogy elnézően viszonyult a színész félrelépéseihez.

Kirk Douglas, Hollywood aranykorának talán utolsó életben lévő szupersztárja tavaly decemberben ünnepelte a századik születésnapját. Maratoni hosszúságú cikkel tisztelegtünk előtte, amelyben a nőügyeiről is szót ejtettünk. Fiatalon habzsolta az életet, The Ragman’s Son című önéletrajzi könyvében bevallotta, hogy Rita Hayworth és Marlene Dietrich mellett az Álom luxuskivitel-ből ismert Patricia Neallel is viszonyt folytatott, de Lauren Bacallt is megkörnyékezte, aki azonban kikosarazta őt.

Most a legendás színész felesége, Anne Douglas írt arról, hogy tudott Kirk hűtlenkedéseiről, és elfogadta őket. „Kirk sosem próbálta eltitkolni előlem a félrelépéseit” – olvasható a 98 éves Anne Douglas önéletrajzi könyvében, amely ezen a héten jelent meg, és a People magazin közölt belőle részleteket.

Európaiként megértettem, hogy egy házasságban nem reális, ha teljes hűséget várunk el a másiktól” – állt elő Anne egy meglepő kijelentéssel a könyvében.

Minden bizonnyal ez a hozzáállás is kellett ahhoz, hogy Anne és Kirk az 1954-es esküvőjük óta eltelt hatvanhárom évben kitartson egymás mellett. Az ötvenes évek elején találkoztak először. Akkoriban a német származású Anne Buydens egy belga barátja felesége volt, akihez biztonsági okokból ment hozzá a második világháború idején, Kirk Douglas pedig már túl volt egy váláson, és titokban Pier Angeli színésznő jegyese volt.

A színészre mély benyomást gyakorolt, hogy Anne először nemet mondott neki, amikor randevúra hívta. „Az a tény, hogy nem nyűgöztem le őt, engem teljesen lenyűgözött, és mindent elkövettem, hogy meghódítsam” – mesélte a kezdetekről Kirk Douglas.

A színész még sokáig nem akarta felbontani a jegyességet Angelivel, csak az után tette meg, és vette el feleségül Anne-t, miután a nő azzal fenyegetőzött, hogy elhagyja őt. Anne már pakolta össze a cuccait, amikor Kirk rájött, hogy elveszettnek érezné magát nélküle. Két közös gyerekük született, Peter és a 2004-ben elhunyt Eric (Michael Douglas még Kirk első házasságából született).

„Nem tudom, hogy Anne miért tartott ki mellettem a kezdeti évtizedekben. Ha még van valaki, akivel akkoriban dolgoztam és még életben van, az meg fogja erősíteni, hogy nem voltam egy közkedvelt fickó. Sok harag volt bennem, ami arroganciával párosult. Azt hiszem, sok ember csak azért viselt el, mert volt egy csodálatos feleségem” – emlékezett vissza Kirk Douglas 2014-ben, a hatvanéves jubileumuk alkalmából.