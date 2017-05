Brad Pitt a válása óta felhagyott a piálással

Válása óta első ízben adott mélyinterjút Brad Pitt. Családja széthullása arra késztette, hogy felhagyjon az alkohollal, terapeutához jár, fölös energiát szobrok készítésével köti le. Azt is elárulta, melyik a kedvenc filmje a saját munkái közül.

Brad Pitt a szeptemberi válása óta jellemzően csak a vörös szőnyegen lehetett elkapni pár felszínes kérdésre, most azonban zavarbaejtően őszinte mélyinterjút adott a GQ magazinnak. Beszélt a gyermekkoráról, Amerika politikai helyzetéről a világban, új filmjéről, a War Machine-ról, és persze arról is mesélt, mit csinált az elmúlt fél évben, hogyan próbálja meg feldolgozni a válást, és hogy mi lesz a hat gyerekkel.

Pittből önmarcangoló egzisztencialistát csinált a családja széthullása, aki szobrászattal vezeti le a fölös energiáit és próbál jobb emberré válni. Érdemes elolvasni az egész interjút, mi most pár érdekesebb részt ragadtunk ki belőle. A beszélgetés apropóján három különböző amerikai nemzeti parkban is készített fényképeket a színészről Ryan McGinley sztárfotós, a sivatagi, a barlangos és a floridai mocsárvidéken lőtt képeket itt tudja megnézni.

Amikor megkérdezte a GQ riportere, hogy mi adja most neki a legnagyobb vigaszt, így válaszolt: „Minden reggel, amikor felkelek, tüzet csinálok. Amikor este lefekszem, tüzet rakok. Azért teszem ezt, mert így megérzem, mi az az élet. Azt érzem így, hogy van élet ebben a házban.”

Őszintén beszélt az alkoholproblémájáról, amelynek köze lehetett a váláshoz. „Mióta befejeztem az egyetemet, nem emlékszem olyan napra, amikor ne ittam volna alkoholt vagy ne füveztem volna. Mindig volt valami. Menekültem az érzéseim elől. Amikor családot alapítottam, mindent feladtam az ital kivételével. De az még a múlt évben is ment, túl sokat ittam. Problémává vált.”

„Az igazat megvallva egy oroszt is az asztal alá tudtam inni a saját vodkájával, annyira profi, annyira jó voltam az ivásban” – mesélte Pitt. De ennek már vége, a válás óta az alkohollal is leszámolt. Áfonyaszörpöt és szénsavas vizet iszik. „Nekem van a legtisztább húgyvezetékem egész Los Angelesben, ezt garantálom neked!” – tette hozzá.

Felhagyott az itallal, terapeutához jár, rengeteget hallgatta Frank Ocean számait, mert „fájdalmasan őszintének” találta őket, illetve Marvin Gaye Here, My Dear című, válásról szóló albumát is sokszor elővette. Miután szétköltöztek Jolie-val, egy barátja hétvégi házában húzta meg magát, és egy kis ideig David Finchernél is lakott, „ő mindig nyitott ajtóval fog várni engem” – mondta róla. Fincher abba is belement, hogy ő rendezze meg Pitt bajba került szuperprodukcióját, a Z világháború 2-t.

Pitt végül a hollywoodi házába költözött be, amely régen gyerekzsivajtól volt hangos, most viszont egyedül él benne.„Ha nem alkotok, ha nem csinálok valamit, akkor a lángoló végzet különböző forgatókönyvei töltenék meg a képzeletemet” – magyarázta, miért fontos, hogy lekösse magát. „Egyik barátom szobrász műhelyébe járok, és sok időt töltök ott.”

„Agyaggal, gipsszel és fával is dolgozok, próbálom megtanulni, hogyan kell ezekhez az anyagokhoz hozzányúlni. Meglepem magam ezzel, de ez egy nagyon magányos elfoglaltság. Ez sok fizikai munkát jelent, ami most jót tesz nekem.”

Pitt az alkoholproblémája mellett arról is beszélt, hogy úgy érzi, nem mutatta ki eléggé az érzéseit. „Nagyon béna vagyok az érzelmeim leltárazásában. Sokkal jobban értek az elrejtésükhöz.” A színész ezt arra vezeti vissza, hogy olyan környezetben nőtt fel, amelyben az a megszokott, hogy mindenhez az apa ért a legjobban, ahol az apa egy szupererős, nagy hatalommal bíró alak. Viszont így nem ismerhette meg igazán az apját, nem tudhatta meg, milyen kételyek rejtőznek benne.

„Ez az egész a váláskor ütött arcon: Többnek kell lennem. Ennél többnek kell lennem számukra, és ezt ki is kell mutatnom. Ebben eddig nem voltam valami jó.” Pitt elmondta, jelenleg is dolgoznak azon, hogy megegyezésre jussanak a gyerekek láthatásáról.

A színész a filmes munkájáról is ejtett pár szót, új filmjében, a War Machine című háborús szatírában egy önmagát és a közel-keleti helyzetet is félreismerő tábornokot játszik, aki azt hiszi, megnyerheti a háborút Afganisztánban. Pitt többek között a híres hollywoodi színész, A keresztapá-ból és a Dr. Strangelove-ból is ismert Sterling Hayden mozgását és gesztusait vette alapul a szerephez, és persze a második világháborús amerikai tábornok, George S. Patton is inspirálta, akit George S. Scott formált meg Oscart érdemlően az 1970-as A tábornok-ban.

Az is kiderült az interjúból, hogy Pittnek kifogástalan ízlése van filmek terén – még a személyes érintettség sem homályosította el az ítélőképességét, így is pontosan ráérzett, melyik a legjobb filmje: „Újból és újból végigmehetek a nagy sikert aratott filmjeimen, de mindig arra jutok, hogy a Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Roberd Ford a kedvencem, az, amelyik az összes közül a legkevesebb pénzt termelte.”

Őszinte, önelemző és merőben szokatlan interjút adott Brad Pitt a GQ-nak. Az ilyen kaliberű sztároknál ritka, hogy kérdezz-felelek formában olvashassuk a beszélgetést, és ne csak kiragadott mondatok jelenjenek meg az interjúalanytól a folyó szövegben. Tényleg érdemes rászánni az időt, még sok érdekfeszítő rész van benne azokon túl, amiket idéztünk.