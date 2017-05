Mark Hamill alaposan megtréfálta a Star Wars-rajongókat

Mark Hamill hátulról tör rá a Star Wars átszellemült rajongóira, a többi szereplő pedig Shrek egyik kedvenc dalát énekli. Mindez azért történhetett meg, mert május 4. egy fontos nap a sorozat rajongói számára.

A Star Wars-filmek rajongóinak nem árulunk el újdonságot, de annak a maradék pár tucat ember kedvéért azért elmondjuk, május 4-én, azaz ma tartják a nemzetközi Star Wars-napot. Az idén is több dologgal kedveskedtek a sorozat rajongóinak, a felhozatalból Mark Hamill átverős videója a kedvencünk.

A rajongók azt hiszik, hogy egy videóklip forgatására érkeztek, amelyben a sorozat valamelyik híres mondatát kell felmondaniuk, például Darth Vadert megformálva közölniük kell Luke-kal, hogy ki is a srác apja. Amit a rajongók nem tudtak előre, hogy Mark Hamill is ott settenkedik a stúdióban. A színész általában hátulról közelíti meg az átszellemült geekeket, és nagy élvezettel hozza rájuk a frászt. Még egy olyan poént is elnyom, hogy neki is Zsivány egyes a kedvenc Star Wars-filmje.

A videó jótékonykodásra akarja rávenni a rajongókat, a beteg gyerekeket segítő Starlight Children’s Foundation számára gyűjt pénzt. Aki felajánl minimum 10 dollárt, az menő nyereményekben reménykedhet: részt vehet például a Han Solo-film forgatásán, de egy vacsora is összejöhet Mark Hamillal.

Jimmy Fallon is megemlékezett az éjszakai talk show-jában a Star Wars-napról. A bizonyára nagy munkával összerakott videóban a Smash Mouth együttes a Shrek első részében is felcsendülő, All Star című megaslágerét éneklik a sorozat szereplői. Kellene egy ugyanilyet csinálni egy magyar dallal a magyar szinkron felhasználásával. Én először a Keleti oldal, nyugati oldal-ra gondoltam Ganxsta Zolee-től, de az sajnos tele van olyan szóval, amely sosem hangzott el egyetlen Star Wars-filmben sem.

A következő Star Wars-filmre még hét hónapot kell várnunk, Az utolsó jedik december 14-től lesz látható a magyar mozikban.