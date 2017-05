Nézze, milyen okos bestia az új Alien-film szörnyetege!

A legtöbb országban bő egy hét van hátra az Alien: Covenant bemutatójáig, és a Fox stúdió nem hagyja, hogy elkalandozzanak a gondolataink. Múlt héten a szörny születésével sokkoltak, most egy olyan részletet hoztak nyilvánosságra a filmből, melyben a gyorsan cseperedő alient üldözik az űrhajóban.

A kamerákat a Michael Fassbender által eljátszott android, Walter figyeli, a folyosókon pedig Katherine Waterston és Danny McBride próbálja sarokba szorítani a szörnyet. Okos bestiával van dolguk, ez kiderül a részlet utolsó snittjéből.

„Azt akartam, hogy a nézők összefossák magukat a félelemtől” – foglalta össze Ridley Scott, mi volt a célja a Covenant-tel. Visszatért a Nyolcadik utas: a Halál hangulatához, és egy rendkívül ijesztő horrort próbált összerakni. „Ez volt a feladat. Ha komikus lennék, akkor azt akarnám, hogy ne tudd abbahagyni a nevetést. Az a munkám, hogy szórakoztassak. Ennek egy része művészet, de alapvetően nekem a szórakoztatás a feladatom – ezt ne felejtse el senki.”

Az Alien-sorozat legújabb epizódját a londoni díszbemutatón vetítették le először május 4-én, és az első kritikák a hétvégén jelentek meg. A recenziók megegyeznek abban, hogy a Prometheus ellentmondásos fogadtatása után Scott változtatott a hozzáállásán, és a nagy kérdések helyett inkább a horrorra fókuszált. Abban viszont már eltérnek a vélemények, hogy ez mennyire tett jót a filmnek.

A The Hollywood Reporter kritikusa, Todd McCarthy szerint A bolygó neve: Halál óta ez a legnagyobb elégedettségre okot adó rész a sorozatban. „Az Alien: Covenant úgy szórakoztat, amire a nyári filmek elmúlt egy évtizedében nem volt példa. Undort kelt a nézőben, majd nevet azokon, akik rosszul lettek” – írta az Entertainment Weekly szerzője. Úgy tűnik, hogy akik rettegni mennek az új Alien-re, azok nem fognak csalódni.

A Guardian szerzője viszont túlságosan is ismerősnek találta a Covenant fordulatait, azt érezte, mintha a többi Alien-film legelszálltabb pillanataiból nézne egy best of válogatást. Amiben még egyet értettek a kritikusok, az a dupla szerepben feltűnő Michael Fassbender alakításának nagyszerűsége volt.

Az Alien: Covenant május 18-tól lesz látható a magyar mozikban.