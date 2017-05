Dwayne Johnson híres filmek béna folytatásaiban bohóckodik

Dwayne Johnson a világ egyik legnagyobb mozisztárja: karaktere a Halálos iramban-sorozatból önálló filmet kaphat, nyáron a Baywatcheszementnek ígérkező moziváltozatával jön, és már azt sem tartja kizártnak, hogy egyszer majd indulni fog az elnöki székért. Minden bizonnyal halomban állnak a forgatókönyve az ügynöke asztalán, és a legtöbb stúdió azért hajt, hogy megnyerje egy film erejéig Johnsont. Ezt az irigylésre méltó helyzetet karikirozta ki a GQ videója.

Johnsonnak egymás után ajánlgatja az ügynöke különböző sikerfilmek folytatásait, de mindegyikről kiderül, hogy csak egy béna ötlet, amely kínos helyzetbe hozná a sztárt. A Nagymenők 2-ben Joe Pesci törvénytelen fiát játszhatná el, A visszatérő romantikus változatában pedig harc helyett szexuális kapcsolatot létesítene a medvével.

A mozisztár ismét a vicces oldalát vette elő, és megmutatta, miért is irigykedhet rá Vin Diesel. Ennek a fickónak nem csupán izmai vannak és kemény fellépése, hanem ezekhez még remek humorérzék is párosul. A Reszkessetek betörők elképzelt folytatásában például azt a jelenetet játssza újra, amikor az otthon felejtett kisgyerek először próbálja ki az arcszeszt.

A Baywatch-mozifilm először érdektelennek tűnő ötletét is eladta nekem ez a fickó, és most már azt sem zárom ki, hogy a főszereplésével készülő Jumanji-remake-kel kapcsolatban is el fogja oszlatni a kételyeimet. A videó a GQ júniusi számához készült, a színészről írt portrét itt tudja elolvasni.