Marion Cotillard hihetetlenül cuki táncát egész nap néznénk

Marion Cotillard önfeledt táncolásba kezd Bob Dylan It Ain’t Me Babe című számára? Ennek már önmagában elégnek kell lennie ahhoz, hogy a jelenetet tartalmazó film érdekelni kezdje az embert. Akinek ez esetleg még nem hozta meg a kedvét az Ismael’s Ghosts-hoz (Les fantômes d'Ismaël), annak meg is mutatjuk a már említett táncot. Cotillard maga a két lábon járó boldogság ebben a másfél perces részletben.

Az Ismael’s Ghosts egy rendezőről (Mathieu Amalric) szól, akihez visszatér a húsz éve meghalt barátnője, Carlotta. A cím és a rövid tartalomismertető is szellemként írja le Cotillard karakterét, de a részletben nagyon is élettel teli a nő, és a rendező élettársát megformáló Charlotte Gainsbourg is látja őt.

Arnaud Desplechin rendező visszajáró vendég Cannes-ban, eddig öt filmjét hívták meg a versenyprogramba. Legutóbbi munkáját, a Fiatal éveim-et a Rendezők Kéthete nevű szekcióban mutatták be, majd pedig a SACD-díjjal távozott. Az Ismael’s Ghosts-t az a megtiszteltetés érte, hogy ez a film nyitja idén a május 17-én kezdődő fesztivált.