Nézze meg az elsők között a Wonder Womant!

Kíváncsi arra, mire megy egy hiányos öltözetű amazon az első világháború lövészárkaiban? Ha igen, játsszon velünk, és jegyet nyerhet a Wonder Woman premier előtti vetítésére.

A DC filmes univerzumnak égetően nagy szüksége van egy olyan sikerfilmre, amely amellett, hogy nagyot kaszál a pénztáraknál, még túlnyomórészt pozitív visszajelzéseket is kap a kritikusoktól és a közönségtől. Ez nem jött össze maradéktalanul A Batman Superman ellen-nel és a Suicide Squad-dal, mindkét film elrettentő kritikákat kapott. A Wonder Woman-nel viszont úgy tűnik, hogy végre sikerült egy remek képregényfilmet alkotniuk.

Végre egy DC-film, amely humoros és reményteli - ez a szinte egyöntetű véleménye azoknak a tengerentúli kritikusoknak, akik már látták a filmet, és a Twitteren egy-két mondatban beszámoltak az élményeikről. (A kritikát a hónap végén jönnek majd.) „Simán ez a kedvencem a DC-univerzumban játszódó filmek közül. Van benne humor és van szíve, és pontosan erre van szüksége a franchise-nak. Gadot és Pine átkozottul elbűvölőek” – írta például Kate Erbland, az IndieWire szerkesztője.

Gal Gadot először a Batman Superman ellen-ben formálta meg a női szuperhőst, a Wonder Woman pedig az első találkozását meséli el az emberek civilizációjával. A naiv amazon az 1. világháború idején érkezik meg Európába, azzal a szándékkal, hogy megteremti a békét. Ebben az amerikai kém (Chris Pine) van a segítségére, akinek ugyan nincsenek szuperképességei, de cserébe kiismeri magát a modern világban.

Az első világháborús környezet, a holdbéli tájakon végighúzódó lövészárkok minden bizonnyal egyedi hangulatot kölcsönöznek a szuperhősfilmnek, és amellett, hogy ámuldozhatunk majd a látványos csatákon, még nevetni is lesz alkalmunk. Egy pisztolygolyót simán megállít Wonder Woman, de egy forgóajtó már nagy kihívás elé állítja.

Ha szeretné megtekinteni a Wonder Woman című filmet az Origo Filmklub május 31-i vetítésén, nem kell mást tennie, mint megválaszolni az alábbi kérdést, s a helyes választ a lakcímével együtt elküldeni a filmklub@origo.hu címre. A levél tárgya "Wonder Woman” legyen, egy olvasó csak egy választ küldhet be.

Gal Gadot a DC képregényfilmjei előtt melyik másik filmes univerzumban vállalt szerepet?

A) Halálos iramban-sorozat

B) Marvel-filmek

C) Harry Potter-filmek

A helyes megfejtést beküldők közül kb. 25 játékost sorsolunk ki, akiket mozipartnerükkel együtt meghívunk a Westend mozi 2-es termében május 31-én, szerdán 7 órakor kezdődő vetítésünkre. Az előadásra jegyet vásárolni nem lehet.

A játék egyfordulós, ideje: 2017. május 23. – május 29. A sorsolásra 2017. május 30-án kerül sor. A játékban az Origo Zrt. munkatársai nem vehetnek részt, a nyerteseket e-mailben értesítjük. Amennyiben kérdés merült volna fel önben a játékkal kapcsolatban, azt itt felteheti.