Nézze meg, mi sül ki egy roma és egy elit francia család együttéléséből!

Christian Clavier a Jöttünk, láttunk visszamennénk-sorozat bolondos pajzshordójaként lopta be magát a magyarok szívébe, négy alkalommal játszotta el a szószátyár Zsákfost. A francia színész most a Romazuri című filmben kamatoztatja a komikusi tehetségét: egy mérsékelten sikeres írót játszik, aki a riporter nyomására élő műsorban ajánlja fel, hogy a házába nyugodtan beköltözhetnek romák. Másnap meg is jelenik egy kilencfős család az írónál.

A Romazuri érzékeny témát boncolgat, egy vígjáték keretein belül vizsgálja, hogy milyen nehézségekkel jár két eltérő kultúrájú család együttélése. Az írónak egy malaccal kell megosztania a konyhát, a medencében pedig egy teherautó gumiján lebeg a cigány családfő (Ary Abittan). Érdekes és mulatságos lesz figyelni, miképpen idomul egymáshoz a francia nagypolgári család és a szegénységből érkező cigány família.

A filmet jegyző Philippe de Chauveronnak nem ez az első filmje a magyar mozikban, a Bazi nagy francia lagzik-ban is a multikulturalizmus témakörét feszegette, egy olyan francia családot mutatott be, ahol a szülők bánatára a lányaik eltérő etnikumú és vallású férfiakhoz mennek hozzá. Ebben a vígjátékban is együtt játszott Christian Clavier és Ary Abittan.

