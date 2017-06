Lecsaptak Hollywoodban az Oscar-díjas magyar kisfilm rendezőjére

Deák Kristóf rendező a Mindenki című kisfilm Oscar-díja után még közelebb került ahhoz, hogy a jövőben egy hollywoodi film stáblistáján láthassuk a nevét. Leigazolta őt a Gotham Group nevű ügynökség és produkciós cég - írta meg a The Hollywood Reporter.

A Gotham Group-ot 1993-ban alapította Ellen Goldsmith-Vein, a cég egyszerre foglalkozik filmes szakemberek, színészek érdekképviseletével, illetve produkciók megvalósításával. Eddigi legnagyobb sikerüket a Magyarországon is bemutatott Az útvesztő című ifjúsági sci-fi-sorozattal érték el. Ők hozták tető alá a Kristen Stewart főszereplésével készült Camp X-Ray-t, és miután 2014-ben egyesültek a Principal LA-vel, Seth Rogen, a Blue Jasmine-ért Oscarra jelölt Sally Hawkins és Az útvesztő sztárja, Dylan O’Brien is az ügyfelük lett.

A Mindenki két kóristalánya rengeteg ember szívébe belopta magát, a film felemelő üzenete itthon és külföldön is sok embert megérintett, és most úgy tűnik, hogy az Oscar-díj nem végállomás volt, Deákkal komolyan számol Hollywood. Interjúnkban elmondta, hogy Magyarországon és külföldön is szívesen dolgozna, és már tavaly novemberben kiemelte, milyen fontos lenne a karrierje szempontjából, ha valaki képviselné őt a tengerentúlon:

„Remek lenne, ha így találnék magamnak egy ügynököt választott hazámban, az Egyesült Királyságban vagy Amerikában. Jelen pillanatban arra van szükségem, hogy produceri, szervezői és ügynöki szinten találjak embereket, akik segítik az életemet, mert egyedül semmi nem megy.”

Deák a februári Oscar-gála óta leforgatott egy újabb kisfilmet A legjobb játék címmel, illetve az Eszméletlen című tévésorozaton dolgozik. Arról nem tudni, hogy Deáknak egy konkrét filmtervét is felkarolja-e a Gotham Group, vagy inkább rendezői munkát segítenek neki találni.